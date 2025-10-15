HOYSuscripcion LR Focus

¿Cómo va la marcha nacional hoy, 15 de octubre?
Espectáculos

Darinka Ramírez acusa a Jefferson Farfán de poner trabas para viajar con su hija al extranjero: "Me hace la vida imposible"

Influencer expresó su frustración por la falta de colaboración de Jefferson Farfán, quien mantendría un contacto mínimo con su hija.

Modelo expresó frustración por obstáculos legales para viajar al extranjero con su hija.
Modelo expresó frustración por obstáculos legales para viajar al extranjero con su hija. | Foto: composición LR/Panamericana/Instagram

Darinka Ramírez llegó al programa 'Magaly TV La Firme' para presentar su incursión en la música y dar detalles de algunas dificultades que estaría atravesando con el exfutbolista Jefferson Farfán. La modelo contó a Magaly Medina su deseo de viajar al extranjero con su hija; sin embargo, tendría problemas con la firma del permiso notarial necesario.

Darinka Ramírez revela obstáculos legales para viajar al extranjero con su hija

Durante el programa de espectáculos en ATV, Darinka Ramírez se mostró visiblemente molesta por la falta de colaboración de Jefferson Farfán sobre los permisos necesarios para con su hija. Explicó que desea viajar con la menor a Colombia.

"Hace más de dos semanas, me la quiero llevar a Colombia. Su papá ni una recreación le da. Quiero viajar con mi mamá, no le estoy pidiendo ni un sol, solo el permiso", detalló. Subrayó que la falta del documento legal frenó sus planes familiares y laborales.

Además del problema legal, Ramírez comentó una presunta evidente desconexión emocional entre Farfán y su hija. Afirmó que el exfutbolista mantiene un contacto mínimo con la menor y que no existe un régimen de visitas establecido, a pesar de que ella lo solicitó formalmente.

"Después del problema, pasaron cinco meses y la vio recién. Ahora es un mes que no la ve y justo cuando estoy de viaje, se le ocurre ver a mi hija", comentó Ramírez, quien insistió en que necesitaría estar presente para acompañar a su hija en estas circunstancias.

