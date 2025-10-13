Cristorata y Jefferson Farfán tuvieron se reencontraron en un evento de la marca deportiva Nike. | Foto: composición LR/YouTube - Kris

El exfutbolista peruano Jefferson Farfán sorprendió durante una transmisión en vivo con el streamer Cristorata al revelar que su mansión, ubicada en el distrito de La Molina, está en venta. Lo que al principio parecía una broma se convirtió en una propuesta tentadora de la 'Foquita', quien aseguró que habría un contrato de por medio si el creador de contenido estuviera interesado.

La reacción de Cristorata ante la propuesta de Jefferson Farfán

Durante una transmisión en vivo realizada por la plataforma Kick, la 'Foquita', con tono humorístico, le propuso al streamer peruano vender su inmueble como una forma de llamar la atención de sus seguidores.

“O si no, te vendo mi casa. Tengo mucha confianza en ti, sé que no me vas a fallar, va a haber un contrato de por medio”, dijo. Ante esto, Cristorata le siguió el juego y respondió: “Véndemela, barrio, pero te la pago en 24 cuotas”. Con su comentario, dio a entender que la propuesta le interesaba.

Continuando con la conversación, Cristorata mencionó la posibilidad de no poder comprar la casa y quedar endeudado si algo le ocurría, a lo que Farfán respondió: “Me imagino que un apoderado tuyo”, agregando un toque de formalidad a la charla. Seguidamente, el streamer cerró con una frase que desató carcajadas entre ambos: ''No, yo no dejo a nadie'', sentenció entre risas.

¿En cuánto está valorizada la mansión de Jefferson Farfán?

La propiedad está valorizada entre 2.6 y 4.5 millones de dólares, una cifra que refleja la magnitud del inmueble. Además, el terreno supera los 2.000 metros cuadrados y cada detalle de su construcción fue pensado para combinar lujo, privacidad y comodidad.

Otros elementos que se puede mencionar en el inmueble es un gimnasio con sauna seco y húmedo, una piscina amplia rodeada de jardines, una terraza diseñada para reuniones familiares y una zona parrilla con vista a la cancha de fulbito.

Por otro lado, la sala principal cuenta con una chimenea a gas y un bar de mármol con iluminación cálida. En la parte trasera, hay una cochera donde se pueden estacionar cómodamente dos autos. Cada rincón de la casa conserva una atmósfera de discreta sofisticación.