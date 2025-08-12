Darinka Ramírez acudió este martes al programa "Ponte en la cola" de Latina para acusar públicamente a Jefferson Farfán de no cumplir con sus obligaciones como padre. La empresaria aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace cuatro meses.

La madre de familia fue entrevistada por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, revelando detalles de la situación actual tras la denuncia interpuesta contra Farfán por violencia psicológica. “Desde la denuncia, no ha ido a ver a su hija”, afirmó Darinka.

¿Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace cuatro meses?

Micheille Soifer preguntó si Jefferson Farfán había ido a ver a su hija. Darinka respondió de inmediato: “No, ya van cuatro meses”, y recalcó que, a pesar de todo, “no se le han negado las visitas” al exjugador de Alianza Lima, pese a que no tiene contacto con su familia desde la denuncia. “Yo no deseo ni verlo”, aseguró, señalando que solo lo hace por el bienestar de su hija.

Además, reveló detalles de la nula responsabilidad paterna que Farfán habría mostrado desde el nacimiento de su hija. Darinka indicó que él solo cumplía “lo que quería” y que, desde que supo que iba a ser nuevamente padre, tampoco le compró la cuna ni la cama a la menor. “Le compró ropa al año”, dijo indignada la influencer.

Jefferson Farfán no asistió a la audiencia de conciliación con Darinka Ramírez

Darinka confirmó a la prensa que Jefferson Farfán no asistió a la audiencia de conciliación por segunda vez, que tenía como objetivo resolver los asuntos relacionados con la integridad física y emocional de su hija. “No le interesa mi hija”, añadió, quien ahora espera llevar el caso hasta las máximas instancias judiciales.

La empresaria dejó entrever que Farfán no mostró interés en ver a su hija, pese a que conversó con la abogada de él para facilitar momentos de convivencia con la menor. “Ya lo vemos en el Poder Judicial”, sentenció la joven madre.