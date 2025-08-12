HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy
Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     Fuerte sismo de magnitud 5,5 sacudió Áncash hoy     
Entretenimiento

Darinka Ramirez revela que Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace 4 meses: “Y eso que nadie le ha negado las visitas”

Farfán faltó a la audiencia de conciliación para abordar temas relacionados con el bienestar de la menor de la expareja.

Darinka demandará a Farfán ante el Poder Judicial.
Darinka demandará a Farfán ante el Poder Judicial. | Composición LR

Darinka Ramírez acudió este martes al programa "Ponte en la cola" de Latina para acusar públicamente a Jefferson Farfán de no cumplir con sus obligaciones como padre. La empresaria aseguró que el exfutbolista no ve a su hija desde hace cuatro meses.

La madre de familia fue entrevistada por Micheille Soifer y Ricardo Rondón, revelando detalles de la situación actual tras la denuncia interpuesta contra Farfán por violencia psicológica. “Desde la denuncia, no ha ido a ver a su hija”, afirmó Darinka.

PUEDES VER: Un hombre siguió los consejos de dieta de ChatGPT para reemplazar la sal y terminó envenenado en EEUU

lr.pe

¿Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace cuatro meses?

Micheille Soifer preguntó si Jefferson Farfán había ido a ver a su hija. Darinka respondió de inmediato: “No, ya van cuatro meses”, y recalcó que, a pesar de todo, “no se le han negado las visitas” al exjugador de Alianza Lima, pese a que no tiene contacto con su familia desde la denuncia. “Yo no deseo ni verlo”, aseguró, señalando que solo lo hace por el bienestar de su hija.

Además, reveló detalles de la nula responsabilidad paterna que Farfán habría mostrado desde el nacimiento de su hija. Darinka indicó que él solo cumplía “lo que quería” y que, desde que supo que iba a ser nuevamente padre, tampoco le compró la cuna ni la cama a la menor. “Le compró ropa al año”, dijo indignada la influencer.

PUEDES VER: ¿Qué visa debes tramitar para ir a la Copa Mundial de Fútbol 2026 en EEUU, México y Canadá?: hay prohibiciones para estos países

lr.pe

Jefferson Farfán no asistió a la audiencia de conciliación con Darinka Ramírez

Darinka confirmó a la prensa que Jefferson Farfán no asistió a la audiencia de conciliación por segunda vez, que tenía como objetivo resolver los asuntos relacionados con la integridad física y emocional de su hija. “No le interesa mi hija”, añadió, quien ahora espera llevar el caso hasta las máximas instancias judiciales.

La empresaria dejó entrever que Farfán no mostró interés en ver a su hija, pese a que conversó con la abogada de él para facilitar momentos de convivencia con la menor. “Ya lo vemos en el Poder Judicial”, sentenció la joven madre.

Notas relacionadas
Darinka Ramírez iniciará proceso legal contra Jefferson Farfán y reclamará nueva pensión, según abogado: "Existen otros gastos"

Darinka Ramírez iniciará proceso legal contra Jefferson Farfán y reclamará nueva pensión, según abogado: "Existen otros gastos"

LEER MÁS
Filtran sorpresivas imágenes de Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán juntas en el mismo concierto

Filtran sorpresivas imágenes de Yahaira Plasencia y la hija mayor de Jefferson Farfán juntas en el mismo concierto

LEER MÁS
Hija mayor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son captadas bailando en discoteca: ¿Y Xiomy Kanashiro?

Hija mayor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son captadas bailando en discoteca: ¿Y Xiomy Kanashiro?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

Rosángela Espinoza le dice “feo” a Mateo Garrido Lecca y su reacción conmueve las redes sociales: “Esa chica está ciega”

LEER MÁS
El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

El drástico giro en la vida de Marisela Puicón: de reina de la cumbia y la televisión peruana a perseguir su sueño como actriz en Hollywood

LEER MÁS
Hija mayor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son captadas bailando en discoteca: ¿Y Xiomy Kanashiro?

Hija mayor de Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia son captadas bailando en discoteca: ¿Y Xiomy Kanashiro?

LEER MÁS
Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

Susana Alvarado comete curioso error en concierto de Corazón Serrano y fans reaccionan: “Enamorada soy como ella… no sé dónde estoy”

LEER MÁS
Suheyn Cipriani ganó S/20.000 en 'EVDLV' tras responder 18 preguntas relacionadas al salsero César Vega, agresiones de su madre y más

Suheyn Cipriani ganó S/20.000 en 'EVDLV' tras responder 18 preguntas relacionadas al salsero César Vega, agresiones de su madre y más

LEER MÁS
Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

Milett Figueroa impacta con detalles íntimos de su vida en pareja con Marcelo Tinelli: “Todas las fantasías las cumplo con él”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

Entretenimiento

El giro sorprendente en la vida de Georgina Rodríguez: de niñera y asistente de tienda a estar a un paso del altar con Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina y la imagen viral causa revuelo entre los usuarios: "Le dieron el 'Siuu'"

‘Prima’ de Josimar filtra fuertes audios con María Fe Saldaña tras escándalo de infidelidad: “¿Él ya no ha hablado contigo?”

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota