El reencuentro entre Jefferson Farfán y Hernán Barcos durante un evento organizado por una reconocida marca internacional generó gran entusiasmo entre los hinchas de Alianza Lima. Ambos, protagonistas del bicampeonato 2021-2022, sellaron su reencuentro con un afectuoso abrazo y una conversación que dejó atrás cualquier rumor de enemistad.

En los últimos años se habían difundido versiones sobre un supuesto distanciamiento entre los exjugadores, especialmente tras el retiro de Farfán. Sin embargo, las imágenes compartidas el fin de semana mostraron todo lo contrario, camaradería, respeto y una sincera alegría por volver a coincidir.

¿Cómo fue el reencuentro entre Jefferson Farfán y Hernán Barcos?

Durante el evento, la ‘Foquita’ y el ‘Pirata’ fueron captados conversando por varios minutos, posando para las cámaras y compartiendo anécdotas. En medio de la charla, Farfán le hizo una broma a su excompañero al preguntarle: “¿Ya probaste los anticuchos?”, a lo que Barcos respondió de inmediato: “Los mejores”. Luego continuaron conversando y accedieron amablemente a tomarse una fotografía.

¿En qué temporada coincidieron Jefferson Farfán y Hernán Barcos en Alianza Lima?

Cabe destacar que Jefferson Farfán y Hernán Barcos conquistaron juntos cuatro títulos con la camiseta de Alianza Lima: dos Torneos Clausura y dos ediciones de la Liga 1, en las temporadas 2021 y 2022, siendo ambos figuras fundamentales en la obtención de esos campeonatos.

Desde entonces, las trayectorias de ambos siguieron caminos diferentes. Farfán optó por retirarse del fútbol profesional en 2022, mientras que Barcos continuó su carrera con los blanquiazules. Aunque durante ese año surgieron diversos rumores sobre una posible división en el grupo debido al liderazgo de ambos, este reencuentro ayuda a disipar aquellas versiones.