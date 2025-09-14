HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Jefferson Farfán se reencuentra con su hija tras problemas legales con Darinka Ramírez: “Te extraño mucho”

Jefferson Farfán vivió un emotivo reencuentro con su hija, después de los recientes conflictos que involucraron a Darinka, mostrando un momento de ternura y cercanía familiar.

Jefferson Farfán se reencuentra con su hija con Darinka Ramírez. Foto: Composición LR/Captura.
Jefferson Farfán se reencuentra con su hija con Darinka Ramírez. Foto: Composición LR/Captura.

Jefferson Farfán volvió a captar la atención del público, pero esta vez por un motivo lleno de ternura. Tras el reciente incidente mediático que involucró a Darinka, el exfutbolista protagonizó un emotivo reencuentro con su hija, mostrando una faceta más cercana y familiar que sus seguidores celebraron con entusiasmo.

El futbolista no dudó en compartir este tierno momento en sus redes sociales, donde las imágenes y videos rápidamente se volvieron virales. La reacción de sus fans y de los medios de comunicación reflejó la emoción que generó ver a padre e hija juntos, dejando entrever un aire de reconciliación y tranquilidad tras los recientes conflictos.

TE RECOMENDAMOS

Hayimy revela sus predicciones más importantes para el país junto a Jhan Sandoval | AstroMood

ACERCA DE: De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

lr.pe

Jefferson Farfán lanza emotivas palabras tras recuentro con su hija 

El reencuentro entre Jefferson Farfán y su hija se convirtió en uno de los momentos más comentados de la semana, marcando un paso significativo tras el reciente episodio mediático que involucró a Darinka Ramírez. La emotiva reunión mostró al exfutbolista sonriente y cercano a su hija, dejando claro que la familia sigue siendo su prioridad a pesar de las controversias.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales captaron la atención de miles de seguidores, quienes interpretaron la sonrisa de Farfán como un símbolo de reconciliación y tranquilidad. Para muchos, este gesto no solo refleja un momento de ternura, sino también el esfuerzo del jugador por mantener la armonía familiar frente a los focos mediáticos.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La aparición del exfutbolista junto a su hija no pasó desapercibida en plataformas digitales. Los comentarios de los fans se multiplicaron rápidamente, celebrando el reencuentro y destacando la importancia de los lazos familiares en medio de situaciones difíciles. Sin duda, este momento reafirma la imagen de Farfán como un padre comprometido y cercano a su familia.

Notas relacionadas
De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

De 'Esto es guerra' a Europa: exchica reality, que estuvo vinculada a Jefferson Farfán, ahora presume su vida de lujos

LEER MÁS
Jefferson Farfán muestra su lujosa colección de camisetas que intercambió durante su carrera futbolística: “Acá de mi esposa”

Jefferson Farfán muestra su lujosa colección de camisetas que intercambió durante su carrera futbolística: “Acá de mi esposa”

LEER MÁS
Philip Butters criticó la falta de ambición de Jefferson Farfán durante su carrera como futbolista: ''Pudo jugar en el Real Madrid''

Philip Butters criticó la falta de ambición de Jefferson Farfán durante su carrera como futbolista: ''Pudo jugar en el Real Madrid''

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

Larissa Riquelme recuerda 'roce' que tuvo con Milett Figueroa y habla sobre Marcelo Tinelli: "Si estaba soltero..."

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

Maju Mantilla no continuaría más en 'Arriba mi gente' el 2026 tras escándalo por posible infidelidad a Gustavo Salcedo, revela Christian Bayro

LEER MÁS
Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

Valeria Piazza sorprendió a usuarios al mostrar cómo el ganador de la Tinka recibe sus millones: "Yo no creía"

LEER MÁS
Michelle Soifer anuncia que el próximo año será mamá y oficializa a su nueva pareja: "Nunca pensé tener familia con nadie"

Michelle Soifer anuncia que el próximo año será mamá y oficializa a su nueva pareja: "Nunca pensé tener familia con nadie"

LEER MÁS
Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

Carlos Vílchez queda impactado tras revelarse que su hijo se comprometió y se 'desmaya' en set de 'Mande quien mande'

LEER MÁS
Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

LEER MÁS
Escándalo en el Miss Universo México: candidatas rechaza resultado y ovacionan a las "verdaderas ganadores"

Escándalo en el Miss Universo México: candidatas rechaza resultado y ovacionan a las "verdaderas ganadores"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Espectáculos

Magaly Medina responde a los medios digitales y reafirma su versión sobre Maju Mantilla: ''No tienen credibilidad''

Pareja de Edson Dávila 'Giselo' aparece por primera vez en vivo en televisión y sorprende al conductor por su cumpleaños

Viralizan video de actor colombiano, vinculado a Maju Mantilla, en el que elogia su trabajo juntos: "Una química impresionante"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota