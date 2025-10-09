El reciente reencuentro entre Patricio Parodi y su expareja, la modelo Flavia Laos, durante la fiesta de revelación de género del bebé de su hermana Mafer Parodi fue muy comentada en redes sociales. Usuarios se mostraron a la expectativa de una nueva reconciliación entre ambos, sin embargo, el popular 'Pato' salió a aclarar el verdadero vínculo actual que mantiene con la también influencer.

De acuerdo con el 'guerrero' la presencia de su expareja en dicho evento familiar no le generó inconvenientes, debido a que fue una invitación personal hecha por su hermana Mafer, quien aún conserva una cercana amistad con su excuñada. "No hubo ningún problema, yo no voy a privar a mi hermana de invitar a alguien que ella decide. Entonces la invitó y se respeta, no hay ningún problema", aseguró de manera relajada para América Espectáculos.

Patricio Parodi aclara su vínculo actual con Flavia Laos

Como se recuerda, Parodi y Laos sostuvieron una relación sentimental de más de dos años que terminó en septiembre del 2021. En sus redes sociales se mostraban muy unidos cada vez que compartían momentos de su vida amorosa. El chico reality fue seguro al indicar que actualmente entre ambos existe una relación de solo cordialidad, a pesar de que ya no son amigos, y que se han saludado al coincidir en algún evento.

"A veces sí, a veces no, pero no porque no haya cordialidad sino porque a veces no nos cruzamos, y como no somos amigos no vamos a buscarnos para saludarnos. Pero si nos cruzamos o chocamos, sí nos hemos saludado algunas veces, no hay problema. Hola y chau y todo bien", señaló despejando así las dudas sobre un acercamiento reciente.

Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en gender reveal de Mafer Parodi

El pasado 4 de octubre, la hermana menor del integrante de Esto es Guerra, María Fernanda Parodi, celebró a través de una bonita reunión el gender reveal del primer hijo con su esposo, Alfredo Zanatti. En el evento asistieron tanto su familia como amistades cercanas, entre estos último, sorprendió la presencia de Flavia Laos, expareja de Patricio Parodi.