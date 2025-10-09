HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Patricio Parodi aclara su vínculo actual con Flavia Laos tras encuentro en reunión de su hermana Mafer: "No hubo problema"

El 'Pato' señaló que se ha cruzado con su ex, Flavia Laos, en algún otro evento y se han saludado cordialmente a pesar de no ser amigos, además, aseguró que invitación de su hermana Mafer no le incomodó.

Patricio Parodi y Flavia Laos
Patricio Parodi y Flavia Laos

El reciente reencuentro entre Patricio Parodi y su expareja, la modelo Flavia Laos, durante la fiesta de revelación de género del bebé de su hermana Mafer Parodi fue muy comentada en redes sociales. Usuarios se mostraron a la expectativa de una nueva reconciliación entre ambos, sin embargo, el popular 'Pato' salió a aclarar el verdadero vínculo actual que mantiene con la también influencer.

De acuerdo con el 'guerrero' la presencia de su expareja en dicho evento familiar no le generó inconvenientes, debido a que fue una invitación personal hecha por su hermana Mafer, quien aún conserva una cercana amistad con su excuñada. "No hubo ningún problema, yo no voy a privar a mi hermana de invitar a alguien que ella decide. Entonces la invitó y se respeta, no hay ningún problema", aseguró de manera relajada para América Espectáculos.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en evento y desatan revuelo en redes sociales: “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”

lr.pe

Patricio Parodi aclara su vínculo actual con Flavia Laos

Como se recuerda, Parodi y Laos sostuvieron una relación sentimental de más de dos años que terminó en septiembre del 2021. En sus redes sociales se mostraban muy unidos cada vez que compartían momentos de su vida amorosa. El chico reality fue seguro al indicar que actualmente entre ambos existe una relación de solo cordialidad, a pesar de que ya no son amigos, y que se han saludado al coincidir en algún evento.

"A veces sí, a veces no, pero no porque no haya cordialidad sino porque a veces no nos cruzamos, y como no somos amigos no vamos a buscarnos para saludarnos. Pero si nos cruzamos o chocamos, sí nos hemos saludado algunas veces, no hay problema. Hola y chau y todo bien", señaló despejando así las dudas sobre un acercamiento reciente.

PUEDES VER: Patricio Parodi es ampayado besando a misteriosa mujer tras haber sido vinculado con influencer de 19 años

lr.pe

Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en gender reveal de Mafer Parodi

El pasado 4 de octubre, la hermana menor del integrante de Esto es Guerra, María Fernanda Parodi, celebró a través de una bonita reunión el gender reveal del primer hijo con su esposo, Alfredo Zanatti. En el evento asistieron tanto su familia como amistades cercanas, entre estos último, sorprendió la presencia de Flavia Laos, expareja de Patricio Parodi.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Notas relacionadas
Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en evento y desatan revuelo en redes sociales: “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”

Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en evento y desatan revuelo en redes sociales: “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”

LEER MÁS
Roxana Molina tilda de “cizañosa” y “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Christian Cueva

Roxana Molina tilda de “cizañosa” y “boca suelta” a Rosángela Espinoza y le recuerda su foto con Christian Cueva

LEER MÁS
Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: "La familia crece"

Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: "La familia crece"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

Gustavo Salcedo confiesa que contrató a 7 personas para espiar a Maju Mantilla: "Siguiéndola todo el tiempo"

LEER MÁS
Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

Karen Schwarz sorprende al confesar que se siente mal y cree estar embarazada de Ezio Oliva: “Se viene el tercero”

LEER MÁS
Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

Christian Domínguez confiesa que Karla Tarazona lloró tras las polémicas acusaciones de su hija mayor: “Han ensuciado tu imagen”

LEER MÁS
Agua Marina: ¿quiénes son los hermanos Quiroga y qué papel cumplen dentro de la orquesta?

Agua Marina: ¿quiénes son los hermanos Quiroga y qué papel cumplen dentro de la orquesta?

LEER MÁS
¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Balacera en concierto de Agua Marina en Chorrillos: PNP confirma cuatro músicos heridos

Patricio Parodi aclara su vínculo actual con Flavia Laos tras encuentro en reunión de su hermana Mafer: "No hubo problema"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 9 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Espectáculos

"Afectados por esta noticia", director musical de Zaperoko consternado por balacera a grupo Agua Marina

Líder de La Bella Luz muestra su preocupación tras balacera en concierto de Agua Marina: “Estamos asustados”

La Única Tropical se pronuncia tras balacera que sufrió Agua Marina en concierto de Chorrillos: “Basta ya”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan que tesis de Patricia Benavides pasó por Turnitin con el nombre "UAP.doc" y tuvo 86% de similitud en 2023

Diego García-Sayán: “La DBA opina barbaridades sin haberse informado”

Confrontan EN VIVO a Phillip Butters en Puno: "Este señor es la representación de la derecha bruta y achorada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025