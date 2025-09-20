La tensión entre Flavia Laos y Ale Fuller parecía haber marcado un punto de quiebre definitivo en su amistad. Durante el primer semestre del año, ambas protagonizaron una serie de declaraciones cruzadas que involucraron al actor argentino Pablo Heredia y, de forma inesperada, a la madre de Ale, quien intervino públicamente en el conflicto. Frases como "Si me hundo yo, se hunden todos" y "Decidí cuidar y proteger" se volvieron titulares, dejando claro que la relación entre las figuras de la farándula nacional estaba lejos de ser cordial.

Sin embargo, el 19 de septiembre, la historia dio un giro inesperado. Flavia, Ale y Mayra Goñi publicaron simultáneamente un video en sus cuentas oficiales con la misma descripción: "Próximamente… 2026". La imagen fue interpretada como una señal de reconciliación, pero lo que más llamó la atención fue el comentario que Mayra añadió en Facebook a modo de broma: "Volvieron las hermanas...".

Flavia Laos, Ale Fuller y Mayra Goñi juntas otra vez

Flavia Laos y Ale Fuller, quienes compartieron pantalla en proyectos juveniles junto a Mayra Goñi, como 'Ven, baila, quinceañera', y mantuvieron una amistad que fluctuó entre la distancia y la reconciliación, hasta que este año todo escaló en un escándalo que involucró al actor y cantante argentino Pablo Heredia. Sin embargo, la aparición conjunta en el video, con gestos de cercanía y complicidad, indica que ambas han decidido dejar atrás sus diferencias.

El video, que no supera los quince segundos, muestra a las tres artistas en una secuencia que parece cuidadosamente pensada. Ale Fuller aparece mirando hacia la cámara, seguida por Mayra Goñi, mientras Flavia Laos se incorpora apoyándose en el hombro de Ale. La publicación fue acompañada por la frase "Próximamente… 2026", lo que ha desatado especulaciones sobre un proyecto conjunto que marcaría su regreso como trío. Aunque ninguna ha ofrecido detalles, el gesto ha sido suficiente para reactivar el interés del público.

¿Qué pasó entre Flavia Laos y Ale Fuller?

Aunque Flavia Laos y Ale Fuller no han brindado más detalles de esta reconciliación, su reciente aparición juntas sugiere que dejaron atrás las rencillas. El conflicto entre ambas se remonta a una revelación hecha por Flavia, cuando admitió haber tenido un romance con Pablo Heredia, exnovio de Ale. Aunque Laos aseguró que la relación ocurrió después de la ruptura entre Heredia y Fuller, la confesión provocó una ruptura en su amistad, que no se resolvió durante años. En ese contexto, Ale salió a declarar desmintiendo algunas palabras de Flavia y afirmó que había guardado silencio por un importante motivo.

Incluso la madre de Fuller intervino públicamente, criticando la forma en que se manejó el tema, pero discutió en vivo con Laos, quien al final le pidió disculpas. Pablo Heredia, también actor de 'Ven, baila, quinceañera', también se pronunció, confirmando su relación con Flavia y lamentando que no se respetara la amistad que alguna vez existió.