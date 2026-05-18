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Cartelera: Cine noruego en Lima

Con funciones de ingreso libre, la Embajada de Noruega presenta la segunda edición del festival.

Escena de 'Hope'. La cartelera presenta tres películas de ingreso libre.
Escena de 'Hope'. La cartelera presenta tres películas de ingreso libre. | Difusión.
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Después de las nominaciones al Óscar 2026 para Valor sentimental, la prensa internacional hizo listas con lo mejor del cine noruego. Su director, Joachim Trier, ya había sido reconocido en la temporada de premios de 2022 con La peor persona del mundo y logró la primera estatuilla de su historia ese año en la categoría de mejor película internacional.

        En Hollywood señalan que Noruega recoge reconocimientos luego de décadas de trabajo. “¡Por fin! Estoy tan aliviado, porque no moriré sin serlo. Así que muchas gracias”, ha dicho el actor Stellan Skarsgård de Valor sentimental al responder sobre su primera incursión como jurado en el Festival de Cannes 2026.

PUEDES VER: Cine y defensa de derechos marcan la gala previa de los Premios Platino 2026

        Por estos días, llegan a la cartelera limeña tres películas noruegas como parte de un festival organizado por autoridades del país nórdico. “Este festival nace como una iniciativa impulsada por el Consulado General y la Embajada de Noruega, con el objetivo de acercar un poco más la cultura noruega al público peruano”, nos comenta Matthias Stimman, cónsul general honorario de Noruega en el Perú. “Sentíamos que existía un espacio para generar nuevas propuestas culturales en Lima, y el cine es una herramienta muy buena para hacerlo. Permite conectar emocionalmente con las personas y que conozcan otras realidades y  formas de ver el mundo”.

       En la cartelera veremos Hope (2019), un drama protagonizado por Stellan Skarsgård y Andrea Braein Hovig. La cineasta Maria Sødahl se basa en su historia personal para hablar de cómo el cáncer pone a prueba a un matrimonio. También proyectarán la cinta animada Louis & Luca: Mission to the Moon (2018) y Kon-Tiki (2012), la expedición de Thor Heyerdahl a través del Pacífico. “En esta película hay una conexión bien especial con el Perú, porque se trata de este científico y aventurero noruego, que parte del Perú, del Callao, específicamente, en 1947, para probar esta conexión entre Sudamérica y la Polinesia. La idea es ir desarrollando el festival y que se vuelva más grande por secciones”, agrega Stimman. “Kon-Tiki refleja el vínculo que existe entre ambos países, ¿no? Y el trasfondo, finalmente, del festival es justamente acercar y que se conozcan estas historias. Perú y Noruega, culturalmente, están muy cercanos”.

La organización del festival plantea ser un espacio para el cine independiente y para generar intercambio. “La idea es crecer y, eventualmente, traer directores, artistas, representantes culturales para fortalecer el vínculo entre los países”. Con funciones gratuitas, esperan superar la convocatoria del año pasado que reunió aproximadamente a 500 personas.

“El Festival de Cine Noruego es gratuito, porque es una propuesta para todos y eso son, digamos, los valores que comparte Noruega: democratizar el acceso a este tipo de espacios culturales y qué mejor que tener esta oportunidad para el público en general. Ese es el sentido de abrir estas puertas”.

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