Flavia Laos y Susy Díaz sorprenden al unirse en divertida transmisión en vivo tras ser comparadas

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a la excongresista Susy Díaz en una transmisión en vivo a través de la plataforma Kick. Este inesperado encuentro ocurrió tras la ola de comentarios en redes sociales que comparaban a ambas por la apariencia de Laos durante la celebración de su cumpleaños.

La joven artista fue captada días antes en un evento privado, donde algunos usuarios notaron cambios en su rostro y especularon sobre posibles retoques estéticos. Ante la viralización de estos comentarios, Laos decidió darle un giro al tema con sentido del humor y se unió a Susy Díaz para realizar una colaboración que se volvió tendencia.

Flavia Laos responde a críticas sobre su apariencia

Durante la transmisión, Flavia Laos abordó de forma directa los rumores que circularon en redes, aclarando que su aspecto físico se debía a un leve aumento de peso y a un problema de salud que viene tratando desde hace un tiempo. "Me había pasado con las hamburguesas y estaba más gordita. Por eso estaban mis cachetes más gorditos, mi papada", señaló la también cantante, desmintiendo haberse sometido a algún procedimiento estético.

Asimismo, expresó su molestia ante los comentarios malintencionados: “Sí me molesta que hablen de que me inyecto cosas porque no es real. Una se puede engordar porque soy un ser humano. Tengo también problemas hormonales que todavía no he contado, pero lo haré más adelante”.

Una colaboración inesperada: Flavia Laos y Susy Díaz

Flavia Laos decidió capitalizar la atención uniéndose a Susy Díaz, quien también ha sido blanco de comentarios por su apariencia física a lo largo de su carrera. Juntas, transmitieron en vivo desde la plataforma Kick, donde cocinaron tallarines verdes a lo pobre y compartieron reflexiones sobre la presión social en el mundo del espectáculo.

Durante la emisión, ambas figuras mostraron complicidad y sentido del humor, mientras conversaban sobre cómo enfrentan las críticas en redes sociales. "Hay que tener coraza para estar en televisión o en redes", dijo Susy Díaz, quien también elogió la perseverancia y profesionalismo de la influencer.