Espectáculos

Patricio Parodi y Flavia Laos coinciden en evento y desatan revuelo en redes sociales: “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”

Después de mucho tiempo distanciados, los exnovios Patricio Parodi y Flavia Laos se volvieron a ver las caras en la fiesta de revelación de género del bebé de Mafer Parodi. 

Patricio Parodi y Flavia Laos tienen 31 y 28 años respectivamente. Foto: Instagram.
Patricio Parodi y Flavia Laos tienen 31 y 28 años respectivamente. Foto: Instagram.

Patricio Parodi y Flavia Laos se dejaron ver en el evento de Mafer Parodi, hermana del chico reality, quien reveló el género de su bebé. Cabe recordar que Parodi y Laos protagonizaron una relación amorosa de casi 3 años, la cual llegó a su fin en septiembre de 2021.

La influencer no solo se vio las caras con su exnovio, sino también con su exsuegra, Verónica Costa, con quien mantuvo una cercana amistad mientras formaba parte de la familia.

La coincidencia generó gran emoción entre usuarios en redes sociales, muchos de los cuales expresaron su deseo de verlos juntos nuevamente. “No pierdo las esperanzas de que vuelvan”, comentó una usuaria, recibiendo cientos de ‘me gusta’.

Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: "La familia crece"

lr.pe

Patricio y Flavia Laos participaron en dinámica durante fiesta de Mafer Parodi

Mafer Parodi organizó la fiesta de revelación de género de su bebé en la casa que comparte con Patricio Parodi y sus padres. Debido a la estrecha amistad que mantiene con Flavia Laos, la influencer no dudó en asistir al evento.

Durante la celebración, Mafer aprovechó la presencia de la expareja para incluirlos en una divertida dinámica en que los invitados debían adivinar el sexo de su bebé.

“Yo creo que va a ser niño, aunque he venido de rosado", sostuvo la actriz, influencer y modelo. Por su parte, Patricio Parodi también se hizo presente en la dinámica: “Yo, que soy el hermano de la madre, digo que va a ser hombrecito”, aseguró el también streamer, quien será tío por primera vez. Ambos acertaron y Mafer reveló que su bebé será un varoncito.

Flavia Laos y Ale Fuller dejan atrás sus peleas e impactan al anunciar sorpresa junto a Mayra Goñi: "Volvieron las hermanas"

lr.pe

¿Por qué terminaron Flavia Laos y Patricio Parodi?

La relación de ambos duró tres años. Fue la misma Flavia Laos que se encargó de anunciar el fin de su romance sin detallar el motivo exacto. Los rumores aseguraban que Patricio Parodi estaba en conversaciones con Luciana Fuster y Laos no habría visto con buenos ojos ese actuar de su pareja.

Cuando a la influencer le consultaron directamente por qué acabó su relación, ella respondió lo siguiente: “Hay mil rumores que no se llegaron a confirmar, pero la razón por la que terminé con Patricio no fue esa. Mi relación acabó por mutuo acuerdo y hemos quedado en no hablarlo”, expresó Flavia Laos, quien luego sostendría un romance con Austin Palao y el ‘Pato’ estaría con Luciana Fuster.

