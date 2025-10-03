Karina Jordán es una recordada actriz peruana que participó en diversas producciones nacionales, siendo una de las más recordadas 'Ven baila quinceañera'. La artista nacional de 39 años contrajo matrimonio religioso, el 2022, con el también actor Diego Seyfarth, luego de varios años de sólida relación. Sin embargo, su romance no ha sido ajeno a los momentos incómodos y fue la propia Jordán quien contó un episodio que la hizo "sufrir", el cual vincula a su actual esposo y la influencer Flavia Laos.

Todo sucedió cuando Seyfarth y Laos compartieron roles en la película 'No me digas solterona' y tenían escenas subidas de tono. Según contó Karina en una reciente entrevista para 'Habla Chino', confesó que, por lo general, opta por no ver las películas o series donde su esposo tiene que besar a otras actrices. "Él tenía (escenas) con Flavia Laos (...) entonces, yo sufría", expresó con total sinceridad.

Karina Jordán confiesa qué sintió al ver actuar a su esposo con Flavia Laos

Diego Seyfarth fue protagonista de la película 'No me digas solterona', donde compartió roles y varias escenas con Patricia Barreto. Sin embargo, fue con Flavia Laos con quien tuvo un momento que causó la incomodidad de Karina Jordán, su esposa y pareja, a quien conoce desde el 2013.

Flavia Laos y Diego Seyfarth en 'No me digas solterona'.

La actriz reconoció que se sintió mal al ver dicha escena y recordó el momento exacto en su entrevista para Willax. "Fui al estreno y me acuerdo de que sentí como esa sensación del retorcijón del estómago, como que se te viene, ¿no? Y te dices... como una pequeña llamada al baño, ¿no? Y siento eso en general, cuando mi barriguita me hace como un..., entonces yo prefiero ir al comienzo y final de temporada. Si es en el cine, voy al estreno nada más"

"Me cuesta, me cuesta, ¿para qué voy a mentir?", acotó Karina Jordán.

Karina Jordán y Diego Seyfarth: amor de la televisión a la realidad

Aunque en la telenovela 'Te volveré a encontrar' interpretaron a una pareja enamorada —Elena y Mathías—, muchos asumieron que Karina Jordán y Diego Seyfarth iniciaron su romance durante las grabaciones en 2017. Sin embargo, la historia real comenzó mucho antes, durante sus colaboraciones en el teatro y en el rodaje de la segunda temporada de 'Ven, baila, quinceañera: Todo por la fama'.

Karina Jordán y Diego Seyfarth se casaron por civil el 2020.

“Me da risa cuando dicen eso porque nos conocemos desde el 2013. [Actuar juntos] Fue un reto que asumimos como artistas y pareja. Fue como un regalo para nosotros y un sueño cumplido porque es lindo trabajar con tu novio”, comentó Karina en una entrevista brindada en esa época a RPP Noticias.

Tras varios años de relación sentimental, Karina y Diego decidieron formalizar su unión en una ceremonia civil que tuvo lugar el 10 de octubre de 2020. Debido al contexto sanitario de ese momento, optaron por una celebración íntima y ya en junio de 2022, exactamente el sábado 25, la pareja llevó a cabo su matrimonio religioso en la Parroquia Alemana San José, ubicada en el distrito limeño de Miraflores. Con este evento, sellaron oficialmente su unión ante Dios, dos años después del enlace civil.