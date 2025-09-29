HOYSuscripcion LR Focus

Maju Mantilla condena actitud de Gustavo Salcedo contra productor y revela si fue violento con ella: “Rechazo todo acto de violencia”

Maju Mantilla rompe el silencio y rechaza la violencia en respuesta a la agresión de su esposo, Gustavo Salcedo, a Christian Rodríguez. Además, la exMiss Mundo aclaró que nunca fue golpeada por el padre de sus hijos.

El productor Christian Rodríguez fue agredido el 26 de septiembre por Gustavo Salcedo frente a su esposa e hijo, generando condenas de periodistas e influencers. Fotos: capturas/Latina
El pasado viernes 26 de septiembre, el productor Christian Rodríguez fue agredido por Gustavo Salcedo, frente a su esposa y menor hijo. Periodistas, influencer y público en general condenó el accionar del aún esposo de Maju Mantilla. En tanto, la exMiss Mundo 2004 optó por el silencio. Sin embargo, este lunes 29 de septiembre, la presentadora de televisión rompió su silencio.

La periodista de ‘América hoy’, Verónica Rondón, se comunicó con Maju Mantilla, vía Whatsapp, para saber su opinión sobre a brutal agresión de su esposo Gustavo Salcedo al exproductor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez. Lejos de callar, la influencer trujillana rechazó el accionar del padre de sus hijos.

“Buenos días, Verónica (Rondón). Muchas gracias por tu preocupación, la verdad, no me siento bien", respondió Maju Mantilla en la comunicación con la reportera de 'América hoy'. “Yo rechazo y condeno todo acto de violencia, ninguna agresión es justificable”, añadió la modelo de 41 años.

PUEDES VER: Exponen videos inéditos de las cámaras de seguridad que captaron agresión de Gustavo Salcedo a productor Christian Rodríguez

Maju Mantilla niega que Gustavo Salcedo le haya agredido

Además, en otro momento de la comunicación, Maju Mantilla negó que Gustavo Salcedo la haya agredido físicamente, tal y como se estuvo especulando en los últimos días, desde que Christian Rodríguez acusó al empresario peruano de romperle la cabeza y abordarlo con su camioneta.

“Gustavo nunca ha sido violento conmigo y me reafirmo en que rechazo por completo todo acto de violencia”, manifestó Mantilla, quien también se animó a revelar cómo va el proceso de conciliación con Salcedo. “Hoy estoy tratando de llevar un acuerdo conciliatorio respecto  el bienestar de mis hijos”, concluyó.

Maju Mantilla niega que Gustavo Salcedo le haya golpeado. Foto: captura/Whatsapp.

Como se sabe, este lunes 29 de septiembre ‘América hoy’ difundió las primeras imágenes de las cámaras de seguridad que captaron el preciso momento de la paliza de Gustavo Salcedo contra Christian Rodríguez, ocurrida en San Isidro.

