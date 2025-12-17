Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Cliber Huamán, conocido como Pol Deportes, se convirtieron en tendencia en redes sociales tras protagonizar un momento viral durante la grabación de un comercial publicitario. El narrador de 15 años tuvo enfrente al mediático exfutbolista y buscó entrevistarlo; sin embargo, una respuesta mordaz de este último interrumpió abruptamente el diálogo.

“Loco, ¿cómo viste las promociones de la tienda?”, fue la consulta que le hizo el jovencito, sin imaginar la respuesta que recibiría segundos después. “Con los ojos, pues sobrino”, respondió el exseleccionado peruano en tono de broma, antes de retirarse de escena entre risas

‘Loco’ Vargas le jugó broma a Pol Deportes y así fue su reacción

Lejos de mostrarse nervioso o incómodo por la broma inesperada del ‘Loco’ Vargas, Pol Deportes respondió de igual manera, con un tono irónico. “Ah, mi tío se pasó de frío”, aseveró el famoso narrador, lo que también desató carcajadas en el set de grabación.

El clip fue colgado en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la espontaneidad de Cliber Huamán y la personalidad extrovertida del exfutbolista. De esta manera, tras su regreso a Perú luego de narrar algunos partidos de la Champions League, Pol Deportes aprovecha su popularidad para participar en comerciales de reconocidas marcas publicitarias.

Pol Deportes creará fundación para ayudar a los niños a cumplir sus sueños

Tras regresar de España luego de narrar encuentros internacionales, Cliber Huamán confirmó que, junto a su hermano Kenny Huamán, creará la fundación ‘Pol Deportes sueños’ con el objetivo de que otros niños puedan cumplir sus objetivos.

"Hay muchos niños en el Perú y en todo el mundo, así como yo, que tienen sueños. Aún me quedan muchos por cumplir”, contó en un inicio el locutor. “Con ayuda de mi hermano y de todas las empresas que se quieran unir para cumplir sueños de niños que no tienen esa posibilidad, el nuevo proyecto será la fundación Pol Deportes Sueños", señaló en ‘Arriba mi gente’.