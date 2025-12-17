HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 17 de diciembre | LR+ Noticias

Espectáculos

Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

Cliber Huamán ‘Pol Deportes’ fue víctima de pesada broma del exfutbolista Juan Manuel Vargas, lo que desató carcajadas entre los asistentes. 

Pol Deportes y Juan Vargas se juntaron para grabar comercial. Foto: Composición LR/Tiktok.
Pol Deportes y Juan Vargas se juntaron para grabar comercial. Foto: Composición LR/Tiktok.

Juan Manuel ‘Loco’ Vargas y Cliber Huamán, conocido como Pol Deportes, se convirtieron en tendencia en redes sociales tras protagonizar un momento viral durante la grabación de un comercial publicitario. El narrador de 15 años tuvo enfrente al mediático exfutbolista y buscó entrevistarlo; sin embargo, una respuesta mordaz de este último interrumpió abruptamente el diálogo.

“Loco, ¿cómo viste las promociones de la tienda?”, fue la consulta que le hizo el jovencito, sin imaginar la respuesta que recibiría segundos después. “Con los ojos, pues sobrino”, respondió el exseleccionado peruano en tono de broma, antes de retirarse de escena entre risas

TE RECOMENDAMOS

FRANK MENDIZÁBAL REVELA SU CONEXIÓN CON EL MÁS ALLÁ | MÉDIUM Y TAROTISTA | ASTROMOOD

PUEDES VER: Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: 'Ahora tenemos tres hijos'

lr.pe

‘Loco’ Vargas le jugó broma a Pol Deportes y así fue su reacción

Lejos de mostrarse nervioso o incómodo por la broma inesperada del ‘Loco’ Vargas, Pol Deportes respondió de igual manera, con un tono irónico. “Ah, mi tío se pasó de frío”, aseveró el famoso narrador, lo que también desató carcajadas en el set de grabación.

El clip fue colgado en las redes sociales, donde los usuarios destacaron la espontaneidad de Cliber Huamán y la personalidad extrovertida del exfutbolista. De esta manera, tras su regreso a Perú luego de narrar algunos partidos de la Champions League, Pol Deportes aprovecha su popularidad para participar en comerciales de reconocidas marcas publicitarias.

PUEDES VER: Piloto dedica emotivo mensaje a Pol Deportes antes de partir a España para narrar Real Madrid vs Manchester City: 'Su talento lo ha llevado a Europa'

lr.pe

Pol Deportes creará fundación para ayudar a los niños a cumplir sus sueños

Tras regresar de España luego de narrar encuentros internacionales, Cliber Huamán confirmó que, junto a su hermano Kenny Huamán, creará la fundación ‘Pol Deportes sueños’ con el objetivo de que otros niños puedan cumplir sus objetivos.

"Hay muchos niños en el Perú y en todo el mundo, así como yo, que tienen sueños. Aún me quedan muchos por cumplir”, contó en un inicio el locutor. “Con ayuda de mi hermano y de todas las empresas que se quieran unir para cumplir sueños de niños que no tienen esa posibilidad, el nuevo proyecto será la fundación Pol Deportes Sueños", señaló en ‘Arriba mi gente’.

Notas relacionadas
Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

Niño venezolano se emociona al encontrar a ‘Pol Deportes’ en España y lo abraza: "Me inspira mucho"

LEER MÁS
Pol Deportes anuncia fundación para ayudar a niños a cumplir sus sueños: "Con ayuda de mi hermano y los que se quieran unir"

Pol Deportes anuncia fundación para ayudar a niños a cumplir sus sueños: "Con ayuda de mi hermano y los que se quieran unir"

LEER MÁS
Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

Santi Lesmes se conmueve al contar experiencia con Pol Deportes en España y revela que lo ‘adoptó’: “Ahora tenemos tres hijos”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa

‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa

LEER MÁS
Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

Alejandra Baigorria sorprende a sus trabajadores con televisores, lavadoras, canastas y costosos regalos por Navidad

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

Korina Rivadeneira revela cómo su padre se gana la vida en Venezuela y muestra su lugar de trabajo: “Para él no existen imposibles”

LEER MÁS
Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

Romina Gachoy revela nueva crisis en su relación con Jean Paul Santamaría: “No deseo hacer nada con él”

LEER MÁS
¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

¿Fue un fracaso? Empresario que pagó S/30.000 por show de Pamela Franco y Cueva admite pérdidas: "Ni para recuperar"

LEER MÁS
Kenyi Succar se someterá a delicada operación por tumor maligno: “Tengo nervios”

Kenyi Succar se someterá a delicada operación por tumor maligno: “Tengo nervios”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

El país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años: hizo lo mismo con el Día de Reyes y Semana Santa

Espectáculos

‘Gringo Karl’ reaparece y termina en comisaría tras fuerte pelea con amigo de su esposa

Magaly Medina cuestiona a Laura Spoya por incluir a empresario en el registro de la marca 'La manada': "Cuando él quiera, puede quitar los derechos"

Renzo Spraggon, exchico reality argentino, pierde residencia y no puede entrar al Perú: “Es mi segunda casa”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANP alerta riesgo grave para la vida de Mitzar Castillejos, periodista atacado, y exige al Estado su traslado urgente a Lima

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025