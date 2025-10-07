HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Espectáculos

Productor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, denuncia a Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio y exigen detención inmediata, revela abogada

Se complica el panorama para el esposo de Maju Mantilla. Además del delito de tentativa de homicidio, Gustavo Salcedo ha sido denunciado por acoso y marcaje, de acuerdo con la defensa de Christian Rodríguez.

Documento de la denuncia de Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, fue expuesta en televisión.
Documento de la denuncia de Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, fue expuesta en televisión. | Foto: composición LR/Instagram/Día D

Christian Rodríguez, productor vinculado a Maju Mantilla, presentó una denuncia formal contra Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio y más de delitos. El documento fue mostrado en 'Día D' por su abogada, Gabriela Navarro, en medio de una serie de pruebas que complican la situación del aún esposo de la recordada Miss Mundo 2024.

La defensa advierte que las disculpas públicas ofrecidas por el exdeportista no lo liberan de responsabilidad penal. Por ello, han solicitado la detención inmediata de Salcedo. Además, en audios difundidos en 'Magaly TV, la firme', Salcedo no solo admite haber agredido previamente a Rodríguez, sino también haber instalado dispositivos de rastreo en el vehículo del productor y en el de su esposa.

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Exponen nuevo audio que revela que Gustavo Salcedo le hizo reglaje a exproductor de Maju Mantilla: "Tengo GPS en su carro"

lr.pe

Exproductor de Maju demanda a Gustavo Salcedo y abogada pide de detención

La abogada de Christian Rodríguez presentó ante la prensa el documento oficial de la denuncia, en el que se incluye el cargo de tentativa de homicidio contra Gustavo Salcedo, así como los delitos de lesiones graves, acoso, reglaje o marcaje, daños y omisión de socorro y exposición de persona a peligro. Durante su declaración a 'Día D', fue enfática al señalar que el mea culpa del denunciado no anula la gravedad de los hechos. "Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo eximen de la responsabilidad penal que tiene", afirmó.

Según la defensa, el ataque pudo haber tenido consecuencias más graves si Rodríguez no hubiera logrado moverse. Por ello, solicitaron medidas urgentes ante la fiscalía. "Estamos pidiendo la detención inmediata de este denunciado", agregó la letrada, en medio de la difusión de pruebas que complican la situación del esposo de Maju Mantilla. "Que de una vez el señor Christian pueda estar un poco tranquilo, tanto él como su familia", puntualizó.

PUEDES VER: Magaly Medina pone a disposición de la justicia audio clave en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

lr.pe

Exponen audios de Gustavo Salcedo y seguimiento encubierto a productor Christian Rodríguez Portugal

En paralelo a la denuncia, se difundió un audio en el que Gustavo Salcedo admite haber instalado un sistema de rastreo en el automóvil de Christian Rodríguez. "Tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa", se le escucha decir en la grabación, que fue presentada como parte de un material en el avance del programa de Magaly Medina programado para el martes 7 de octubre.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Estos elementos configuran un escenario de riesgo grave para el exproductor de 'Arriba mi gente', quien ha optado por mantenerse en silencio mientras el caso avanza en la vía legal.

Notas relacionadas
Magaly Medina pone a disposición de la justicia audio clave en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

Magaly Medina pone a disposición de la justicia audio clave en el que Gustavo Salcedo confiesa agresión a Christian Rodríguez en malecón

LEER MÁS
Magaly Medina expone confesión de agresión de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez en Miraflores: "Salió volando"

Magaly Medina expone confesión de agresión de Gustavo Salcedo al productor Christian Rodríguez en Miraflores: "Salió volando"

LEER MÁS
Filtran impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

Filtran impactantes amenazas de Gustavo Salcedo a esposa de Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Renzo Schuller se sincera y asegura que fue una imposición el regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’: “Me sentí incómodo”

Renzo Schuller se sincera y asegura que fue una imposición el regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’: “Me sentí incómodo”

LEER MÁS
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

LEER MÁS
Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

LEER MÁS
Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Octavos de final Mundial sub-20 de Chile: resultados EN DIRECTO de los partidos de hoy y clasificados

Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte

Expresidente de Sporting Cristal hizo fuerte acusación contra Universitario: "Manejan la FPF y la programación de la Liga 1"

Espectáculos

Christian Yaipén grababa clip para TikTok, pero se llevó tremendo susto: “Fue horrible”

Renzo Schuller se sincera y asegura que fue una imposición el regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’: “Me sentí incómodo”

Exponen nuevo audio que revela que Gustavo Salcedo le hizo reglaje a exproductor de Maju Mantilla: "Tengo GPS en su carro"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Presidente del Congreso convoca al fiscal Tomás Gálvez a participar en Mesa de Trabajo sobre el sector transporte

Cómo saber dónde votar para las elecciones 2026, según la ONPE: Descubre los detalles del proceso electoral

Dina Boluarte observa ley que otorgaba pensiones de 3300 soles a docentes cesantes y jubilados

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025