Documento de la denuncia de Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, fue expuesta en televisión. | Foto: composición LR/Instagram/Día D

Christian Rodríguez, productor vinculado a Maju Mantilla, presentó una denuncia formal contra Gustavo Salcedo por tentativa de homicidio y más de delitos. El documento fue mostrado en 'Día D' por su abogada, Gabriela Navarro, en medio de una serie de pruebas que complican la situación del aún esposo de la recordada Miss Mundo 2024.

La defensa advierte que las disculpas públicas ofrecidas por el exdeportista no lo liberan de responsabilidad penal. Por ello, han solicitado la detención inmediata de Salcedo. Además, en audios difundidos en 'Magaly TV, la firme', Salcedo no solo admite haber agredido previamente a Rodríguez, sino también haber instalado dispositivos de rastreo en el vehículo del productor y en el de su esposa.

Exproductor de Maju demanda a Gustavo Salcedo y abogada pide de detención

La abogada de Christian Rodríguez presentó ante la prensa el documento oficial de la denuncia, en el que se incluye el cargo de tentativa de homicidio contra Gustavo Salcedo, así como los delitos de lesiones graves, acoso, reglaje o marcaje, daños y omisión de socorro y exposición de persona a peligro. Durante su declaración a 'Día D', fue enfática al señalar que el mea culpa del denunciado no anula la gravedad de los hechos. "Las disculpas que este señor puede haber efectuado no lo eximen de la responsabilidad penal que tiene", afirmó.

Según la defensa, el ataque pudo haber tenido consecuencias más graves si Rodríguez no hubiera logrado moverse. Por ello, solicitaron medidas urgentes ante la fiscalía. "Estamos pidiendo la detención inmediata de este denunciado", agregó la letrada, en medio de la difusión de pruebas que complican la situación del esposo de Maju Mantilla. "Que de una vez el señor Christian pueda estar un poco tranquilo, tanto él como su familia", puntualizó.

Exponen audios de Gustavo Salcedo y seguimiento encubierto a productor Christian Rodríguez Portugal

En paralelo a la denuncia, se difundió un audio en el que Gustavo Salcedo admite haber instalado un sistema de rastreo en el automóvil de Christian Rodríguez. "Tengo GPS en su carro y en el carro de su esposa", se le escucha decir en la grabación, que fue presentada como parte de un material en el avance del programa de Magaly Medina programado para el martes 7 de octubre.

Estos elementos configuran un escenario de riesgo grave para el exproductor de 'Arriba mi gente', quien ha optado por mantenerse en silencio mientras el caso avanza en la vía legal.