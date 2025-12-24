Mauricio Diez Canseco celebró por adelantado la Navidad junto a sus ocho hijos y su novia argentina, Aixa Sosa. El empresario los reunió para compartir una cena privada en el Country Club, donde sorprendió a cada uno con costosos regalos.

El único de sus herederos que estuvo ausente fue Massimo, de 20 años, quien se encuentra en el extranjero por motivo de estudios. No obstante, participó del encuentro a través de una videollamada con su padre y hermanos. El joven es fruto de la relación entre el popular pizzero y la exmodelo Paula Marijuan.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE CARTAS EN VIVO | AMOR, TRABAJO Y DECISIONES PARA EL 2026 | ASTROMOOD

Mauricio Diez Canseco entregó lujosos regalos a sus hijos

Luego de compartir la cena navideña alrededor de una amplia mesa, Mauricio Diez Canseco dio paso a Santa Claus, quien se encargó de entregar los regalos de Nochebuena a cada uno de sus hijos. Allí, el empresario aprovechó las cámaras de ‘Magaly TV; la firme’ para presentar a Doménico y Valentina, de apenas ocho meses, y que son de su romance con la cantante cubana Dailyn Curbelo.

Además, presentó a Rodrigo, su hijo mayor de 28 años, a quien reconoció legalmente tiempo atrás. En la actualidad, él radica en Madrid, España, y suele darse un tiempo para venir a Lima y compartir con su padre y hermanos. Justamente, su progenitor le obsequió un perfume que llamó la atención por su imponente presentación.

Por su parte, Camila (27 años), la única hija mujer del dueño de Rústica, también estuvo presente y recibió un brazalete de la marca Pandora, agradeciendo el gesto de su padre. Otros de sus engreídos que participaron en la cena fueron Mauricio (25), Franco (21) y Francesco (7), quienes recibieron lujosas gafas de sol, perfumes y juguetes.

Mauricio Diez Canseco regaló un babydoll a su novia argentina

En la velada privada que Mauricio Diez Canseco compartió con sus hijos también estuvo presente Aixa Sosa, su novia argentina de 27 años, quien podría darle en un futuro su noveno hijo.

Como parte de los obsequios, ella recibió un babydoll negro de la marca Victoria's Secret, detalle que emocionó tremendamente a la bailarina, quien agradeció el gesto con un beso en la mejilla a su pareja.

Los hijos del empresario también hablaron para las cámaras y afirmaron que la relación con la joven extranjera es de maravillas. “Nos parecemos en muchas cosas”, contó Camila Diez Canseco, destacando las cualidades personales de la rubia.