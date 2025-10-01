Rafael Cardozo fue el reciente invitado al programa 'América hoy', en el cual, una vez más, volvió a hablar de su expareja, Cachaza. El brasileño se enteró en pleno programa en vivo que la exchica reality había confesado que su actual pareja, André Bankoff, había sido su 'crush' de toda la vida'. Esta revelación hizo eco en el modelo 'garoto', quien explotó y aseguró que siente que los 10 años de romance que tuvo con Carol Reali "fueron desperdiciados".

"Estuve equivocadísimo", expresó Cardozo, visiblemente indignado. Su confesión dejó en shock a Ethel Pozo y Leysi Suárez, quienes lo acusaron de tener una postura machista. Rafael defendió su argumento y no dio marcha atrás en sus comentarios, desatando todo un debate en el programa de América Televisión.

Rafael Cardozo revela que desperdició 10 años con Cachaza

En el programa transmitido por América Televisión, Rafael no dudó en compartir su sentir tras la confesión de Carol Reali. “Ahora yo creo que estoy equivocadísimo. Si tú me dices que estuvo 10 años conmigo, pero tenía un crush, y a la primera oportunidad se fue con el crush, fueron 10 años desperdiciados”, expresó con evidente malestar.

La revelación que encendió la polémica fue hecha por Cachaza en una ronda de preguntas con sus seguidores en Instagram. Allí, contó cómo empezó su relación con André Bankoff, a quien ya admiraba desde antes de llegar a Perú. “Yo siempre acompañé la carrera artística de André desde antes de venir a Perú, ¡él era mi crush de chibola!”, escribió la influencer. Más adelante, explicó que tras intercambiar mensajes en redes sociales, se conocieron en Brasil y desde entonces no dejaron de verse.

"Nunca fui contra André": la postura de Rafael Cardozo ante la nueva relación

Durante su intervención en 'América hoy', Rafael Cardozo aseguró que siempre mantuvo el respeto hacia la nueva relación de su exnovia. “Nosotros, los hombres, siempre mantenemos perfil bajo. Nunca fui contra André, jamás lo haría. Pero si yo hiciera un comentario así, Dios mío, me iban a dar con palo”, señaló, marcando su incomodidad ante lo que considera un trato desigual.

La pareja conformada por Rafael Cardozo y Cachaza fue una de las más conocidas del espectáculo nacional, manteniendo una relación durante más de diez años. Su ruptura se hizo pública a mediados del 2023, sorprendiendo a sus seguidores. Meses después, Cachaza oficializó su noviazgo con André Bankoff, actor brasileño conocido por su trabajo en telenovelas y cine.