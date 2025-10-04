HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mathías Brivio regresa a 'Esto es guerra' en reemplazo de Renzo Schuller, pero 'traiciona' a los guerreros y se va con combatientes

El legendario Mathías Brivio no dudó en proclamar: "¡Todo el mundo sabe que 'Combate' es bacán!". Los miembros de su antiguo equipo en 'Esto es guerra' quedaron en shock y Katia Palma lo tildó de "traidor".

Mathías Brivio volvió a 'Esto es guerra' después de seis años, esta vez para liderar a los combatientes.
Mathías Brivio volvió a 'Esto es guerra' después de seis años, esta vez para liderar a los combatientes. | Foto: composición LR/América TV

Un momento histórico se vivió el viernes 3 de octubre en 'Esto es guerra' tras el regreso de Mathías Brivio al set, en una edición que parecía rutinaria pero terminó marcando un giro en la recta final del programa. Con Renzo Schuller fuera por vacaciones, la producción anunció que Katia Palma no estaría sola en la conducción. Lo que nadie anticipaba era que el reemplazo sería una figura legendaria del reality de América TV, y que su asignación de equipo desataría una ola de reacciones.

Brivio, quien fue rostro emblemático del formato en sus primeras temporadas, volvió al programa luego de seis años de ausencia. Su ingreso fue presentado como una "bomba" por Mr. G, quien adelantó que el nuevo conductor defendería por primera vez al equipo de los combatientes. La revelación no solo sorprendió a los televidentes, sino que también provocó perplejidad entre los guerreros, quienes no ocultaron su sorpresa ante lo que Katia calificó como "una traición".

PUEDES VER: ¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: "Contigo para siempre"

lr.pe

"Todo el mundo sabe que 'Combate' es bacán": Mathías Brivio se une a los combatientes

La escena fue cuidadosamente orquestada. Mr. G anunció que Katia Palma tendría una dupla inesperada, alguien con "muchísima experiencia" que nunca antes había defendido al equipo rojiverde. Tras unos segundos de tensión, se abrió la puerta del set y apareció un encapuchado. "Con ustedes, porque él dice: 'Yo no soy visitante, soy dueño de casa’. Con ustedes, para defender a los combatientes: ¡Mathías Brivio!", exclamó el locutor.

El conductor ingresó entre abrazos de los combatientes, mientras los guerreros mostraban gestos de desaprobación. Katia, con tono irónico, lo recibió diciendo: "Mathías, qué lindo verte, bienvenido". Brivio, desconcertado, respondió: "¿Qué cosa, qué?", y luego soltó una frase que encendió aún más el ambiente: "Lo que pasa es que 'Combate' es bacán". La canción del extinto programa sonó en el set y Brivio comenzó a bailar con euforia junto a su nuevo equipo, mientras Palma lo acusaba de "dar un puñal a todos los guerreros en su casa".

PUEDES VER: Exestrella de 'Esto es Guerra', Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: "Te amamos"

lr.pe

Mathías Brivio regresa a 'EEG' en reemplazo de Renzo Schuller

La regreso de Mathías Brivio a 'Esto es guerra' se dio en reemplazo de Renzo Schuller, quien se ausentará del programa durante una semana por motivos personales. Aunque el popular 'Shushu' no dio declaraciones al respecto, la producción aclaró que se encuentra de vacaciones. "¿Está de vacaciones? Pensé que lo habían despedido", dijo entre risas Katia Palma al inicio de 'EEG'.

Hasta el momento, se ha informado que la participación de Brivio será temporal, limitada a los días en que Schuller esté fuera del set. Sin embargo, su impacto fue inmediato: generó sentimientos encontrados entre los guerreros, entusiasmo entre los combatientes y revivió la nostalgia de los seguidores que lo recuerdan como uno de los conductores más emblemáticos del formato.

