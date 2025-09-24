HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Espectáculos

Exestrella de ‘Esto es Guerra’, Alessandra Bonelli, se convierte en madre por primera vez y comparte conmovedor mensaje: “Te amamos”

La también exmiss Perú atraviesa hoy un momento mágico luego de perder a su bebé meses atrás. Actualmente, está casada con el surfista Miguel Tudela.

Alessandra Bonelli estuvo en 'Esto es guerra' en la edición del 2018. Foto: Composición LR/X/Instagram.
Alessandra Bonelli estuvo en 'Esto es guerra' en la edición del 2018. Foto: Composición LR/X/Instagram.

Una de las figuras más queridas y recordadas de ‘Esto es Guerra’ es Alessandra Bonelli. La excandidata al Miss Perú 2017 anunció que se convirtió en madre por primera vez y compartió inéditas imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

“Alba Tudela Bonelli. Bienvenida hija de nuestras vidas. Te amamos”, escribió la exchica reality horas después de dar a luz, acompañando el mensaje con exclusivas imágenes, donde se le ve amantando a su bebé y otra junto a su esposo, el surfista Miguel Tudela, contemplando a la pequeña.

TE RECOMENDAMOS

Marte en escorpio conoce su influencia astrológica | ASTROMOOD

El año pasado, la influencer reveló que perdió un bebé tras nueve semanas de gestación. En ese momento, usó sus redes sociales para agradecer el apoyo a sus seguidores y de su pareja, quien incluso decidió tatuarse la figura de un pequeño ángel y la huella del pequeño que partió.

PUEDES VER: Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido agresión sexual en importante certamen de belleza internacional

lr.pe

Alessandra Bonelli, exfigura de ‘EGG’ y candidata al Miss Perú

Alessandra Bonelli irrumpió en la farándula nacional al ser una de las favoritas al Miss Perú 2017, destacando por su belleza y desenvolvimiento en el escenario. Durante el certamen entabló una fuerte amistad con Prissila Howard, ganadora de esa edición, a quien incluso invitó a su boda con Miguel Tudela. También compartió pasarelas con Samantha Batallanos, Nathaly Terrones y Kelin Rivera.

Tras su participación en el concurso, Bonelli fue convocada en 2018 para ‘Esto es Guerra’, donde formó parte de ‘Las cobras’. En el reality es recordada por su intensa rivalidad con Janick Maceta, quien la llamó “cobarde”, menospreció su paso por el Miss Perú 2017 y hasta se burló de su pronunciación del castellano, ya que ella vivió casi toda su vida en Italia, situación que la llevó a derramar lágrimas en más de una ocasión.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

PUEDES VER: ¿Qué fue de Alessandra Bonelli, la ex chica reality que tuvo conflictos con Janick Maceta?

lr.pe
Notas relacionadas
Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido agresión sexual en importante certamen de belleza internacional

Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido agresión sexual en importante certamen de belleza internacional

LEER MÁS
¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: "Contigo para siempre"

¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: "Contigo para siempre"

LEER MÁS
'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"

Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"

LEER MÁS
Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió la mano en Escocia

Influencer Carolina Braedt se compromete con Javier Millership: empresario millonario le pidió la mano en Escocia

LEER MÁS
Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

Gigi Mitre enfurece contra influencer por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano y revela denuncias en su contra: "Es un joyón"

LEER MÁS
Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

Magaly Solier fue hospitalizada de emergencia en Huanta tras grave intoxicación: esto se sabe de su estado

LEER MÁS
Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

Pamela López y sus hijos con Christian Cueva sufren accidente de tránsito en la Panamericana Sur: "No sé por qué nos está pasando todo esto"

LEER MÁS
Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

Actor Sergio Galliani impacta al presentar por primera vez a sus hijas mellizas con inéditas fotos: "Con mis hermosas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Conga no va: titular del Minem señala que proyecto minero no está en agenda del gobierno

Katy Ugarte evita responder sobre reforma de AFP y censura al ministro de Justicia

Juicio de Susana Villarán: Jorge Barata declarará en audiencia oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Espectáculos

Pamela López encara a Leysi Suárez en vivo por acusarla de mentirle a sus hijos sobre su relación con Paul Michael: "¡Eso es mentira!"

Pamela López se entera en vivo que Christian Cueva la denunció por maltrato psicológico y está fue su insólita reacción

Olinda Castañeda desata revuelo al darle consejo a Maju Mantilla para salvar su matrimonio con Gustavo Salcedo: “Orar a Dios”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Katy Ugarte evita responder sobre reforma de AFP y censura al ministro de Justicia

Juicio de Susana Villarán: Jorge Barata declarará en audiencia oral por presuntos aportes a exalcaldesa

Poder Judicial autoriza viaje de Betssy Chávez a Tacna por 7 días: exministra de Pedro Castillo visitará a su familia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota