Alessandra Bonelli estuvo en 'Esto es guerra' en la edición del 2018. Foto: Composición LR/X/Instagram.

Una de las figuras más queridas y recordadas de ‘Esto es Guerra’ es Alessandra Bonelli. La excandidata al Miss Perú 2017 anunció que se convirtió en madre por primera vez y compartió inéditas imágenes en su cuenta oficial de Instagram.

“Alba Tudela Bonelli. Bienvenida hija de nuestras vidas. Te amamos”, escribió la exchica reality horas después de dar a luz, acompañando el mensaje con exclusivas imágenes, donde se le ve amantando a su bebé y otra junto a su esposo, el surfista Miguel Tudela, contemplando a la pequeña.

El año pasado, la influencer reveló que perdió un bebé tras nueve semanas de gestación. En ese momento, usó sus redes sociales para agradecer el apoyo a sus seguidores y de su pareja, quien incluso decidió tatuarse la figura de un pequeño ángel y la huella del pequeño que partió.

Alessandra Bonelli, exfigura de ‘EGG’ y candidata al Miss Perú

Alessandra Bonelli irrumpió en la farándula nacional al ser una de las favoritas al Miss Perú 2017, destacando por su belleza y desenvolvimiento en el escenario. Durante el certamen entabló una fuerte amistad con Prissila Howard, ganadora de esa edición, a quien incluso invitó a su boda con Miguel Tudela. También compartió pasarelas con Samantha Batallanos, Nathaly Terrones y Kelin Rivera.

Tras su participación en el concurso, Bonelli fue convocada en 2018 para ‘Esto es Guerra’, donde formó parte de ‘Las cobras’. En el reality es recordada por su intensa rivalidad con Janick Maceta, quien la llamó “cobarde”, menospreció su paso por el Miss Perú 2017 y hasta se burló de su pronunciación del castellano, ya que ella vivió casi toda su vida en Italia, situación que la llevó a derramar lágrimas en más de una ocasión.