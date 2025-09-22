HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Rafael Cardozo expone lo que realmente siente por Cachaza tras enterarse que se casará con André Bankoff

El brasileño Rafael Cardozo no se contuvo y confesó por primera vez todos los sentimientos que aún guarda por Carol Reali, Cachaza, luego de enterarse de su próxima boda con el actor André Bankoff.

Cachaza anunció su compromiso con André Bankoff. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram
Cachaza anunció su compromiso con André Bankoff. Foto: Composición LR/Captura/América TV/Captura/Instagram

Rafael Cardozo rompió su silencio y se pronunció por primera vez sobre el compromiso de su expareja Carol Reali, más conocida como Cachaza, con el actor brasileño André Bankoff. Durante su reciente visita al programa 'América hoy', el exchico reality no solo reaccionó al anuncio que la modelo hizo en redes sociales, sino que también reveló detalles personales sobre lo que vivió durante su relación de más de una década con la influencer, confesando que aún conserva sentimientos hacia ella.

La pedida de mano de Cachaza ha generado un sinfín de comentarios en el mundo del espectáculo, y uno de los más esperados era, sin duda, el de Rafael Cardozo. Frente a cámaras, el exintegrante de 'Esto es guerra' admitió que el anuncio del compromiso lo tomó por sorpresa y que no se esperó que ambos llegaran al altar tan rápido.

¿Qué siente actualmente Rafael Cardozo por Cachaza?

Durante su participación en 'América hoy', Rafael Cardozo fue puesto en aprietos cuando Janet Barboza le lanzó una pregunta directa: “Rafael siempre se ha caracterizado por ser muy honesto. ¿En tu corazón queda algún tipo de sentimiento para Cachaza?”. Visiblemente incómodo, el exchico reality intentó evadir la interrogante con una respuesta diplomática: “Solo le deseo lo mejor”. Sin embargo, la conductora insistió en que su respuesta debía ser tan clara como la pregunta, empujándolo a sincerarse en vivo.

Ante la presión del momento, Cardozo finalmente reveló lo que aún guarda por su expareja, con quien compartió más de 12 años de relación. “Me queda un sentimiento de respeto y lo que tengo en la cabeza es que ella es muy buena persona. Siempre lo fue”, expresó con tono serio y nostálgico.

Además, Rafael deslizó la posibilidad de que Carol Reali abandonara definitivamente el Perú para instalarse con su futuro esposo en Brasil. "Vamos diciéndole chau a Cachaza, porque creo que se va a mudar a Brasil. Creo que ahora, con una pedida de mano, ella sí se muda a Brasil", expresó el exchico reality.

