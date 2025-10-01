Paloma Fiuza, una de las figuras más emblemáticas de los realities de competencia en el Perú, rompió su silencio y habló por primera vez sobre el fin de su relación con el modelo uruguayo Tomi Narbondo. La bailarina brasileña, de 41 años, reconoció que está atravesando un proceso de duelo y no ocultó que la ruptura ha sido dolorosa: “Todo fin de relación duele, lo admito. Es complicado, uno intenta tomárselo de la mejor manera, pero uno se acostumbra a la otra persona”, expresó en declaraciones al diario chileno 'Las Últimas Noticias'.

La modelo brasileña confirmó la noticia luego de que Angie Arizaga expusiera que su amiga íntima y el modelo uruguayo finalizaron su romance de dos años. Sin embargo, Paloma Fiuza quien confirmó que ambos decidieron seguir caminos distintos, aunque aclaró que la separación se dio en los mejores términos y con respeto mutuo.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Paloma Fiuza le desea lo mejor a Tomi Narbondo tras terminar su relación de 2 años

Pese a las versiones que circularon en redes sociales, la exintegrante de 'Esto es guerra' Tomi Narbondo aseguró que todo se acabó porque cada uno tiene proyectos distintos y que ambos siguen manteniendo un cariño mutuo. “En el reality se van a enterar de cómo fueron las cosas, pero ya no estamos Tomi y yo. Terminamos de lo más lindo posible. Estamos siguiendo caminos diferentes, pero yo le deseo lo mejor y él también a mí”, señaló la popular carioca.

La modelo brasileña enfatizó que la decisión fue tomada con madurez: “Él tiene planes para ir a Colombia y Panamá, yo para ir a Chile y Perú. Entonces estamos desencontrados con los tiempos. Básicamente, fue eso, terminamos desde el amor. Yo quiero mucho a su familia, no fue nada grave”, aclaró.

¿Cómo se conocieron y por qué habrían terminado su relación Paloma Fiuza y Tomi Narbondo?

Paloma Fiuza y Tomi Narbondo se conocieron en el reality 'Esto es guerra' en 2021, aunque no fue hasta 2023 que iniciaron un romance formal. Ese mismo año, ambos confirmaron públicamente su relación con mensajes románticos en redes sociales. En julio de 2023, la pareja oficializó su amor, asegurando que “encontrarse fue perfecto”.

Durante su relación, la expareja compartieron momentos importantes. En mayo de 2024 celebraron un año de convivencia, con la brasileña bromeando sobre la diferencia de edad de 11 años y el apodo de “colágeno”. Por su parte, Tomi Narbondo defendió en varias ocasiones la solidez de su vínculo, describiéndolo como una relación “sana y madura”.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron diferencias en sus proyectos de vida. Según se conoció, Paloma deseaba convertirse en madre, mientras que el modelo uruguayo no se sentía preparado para dar ese paso. Esa disparidad de objetivos fue el inicio del distanciamiento que sus seguidores notaron en redes sociales durante agosto de 2025.