Renzo Schuller admitió haber escuchado rumores sobre el regreso de Díaz al programa, pero se sorprendió al verlo entrar al set sin previo aviso. Foto: captura/Youtube | Foto: captura/Youtube

Renzo Schuller admitió haber escuchado rumores sobre el regreso de Díaz al programa, pero se sorprendió al verlo entrar al set sin previo aviso. Foto: captura/Youtube | Foto: captura/Youtube

Renzo Schuller se encuentra feliz y de vacaciones junto a su familia. Sin embargo, semanas atrás, pasó días complicados cuando se vio en la obligación de conducir ‘Esto es guerra’ junto a Gian Piero Díaz, de quien se distanció por problemas que aún no han sido resueltos. En una reciente entrevista con ‘Flaco’ Granda, el presentador de televisión contó cómo se sintió con el reencuentro de su examigo.

El líder de los ‘combatientes’ admitió que había escuchado rumores de que Gian Piero Díaz podría volver a ‘Esto es guerra’, pero pensó que solo era una especulación porque nadie se lo confirmó. Por eso, cuando lo vio ingresar al set de América Televisión, no pudo ocultar su asombro.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

“Yo ya me estaba preparando para la posibilidad de que apareciera. No lo sabía. Dije: ‘Uy’, porque no había conversado (con Gian Piero), no lo había visto hace un montón de tiempo, nunca hemos conversado absolutamente nada. Si tuvimos o no algún problema, esas cosas se resuelven antes de… Nunca hemos tenido ese momento para hablar de ciertas cosas”, dijo Renzo en el programa que salió a la luz el lunes 6 de octubre.

Renzo Schuller explica qué pasó en ‘Esto es guerra’



El exconductor de ‘Combate’ manifestó que se sintió incómodo por el regreso de Gian Piero a ‘Esto es guerra’, pero no necesariamente por su presencia, sino porque la producción del programa no le advirtió nada. “Dije la verdad: ‘Nadie me dijo nada. ¿Estoy sorprendido?, por supuesto que estoy sorprendido, me sentí incómodo porque no sabía nada de esto. Yo no sabía que iba a venir y acá está. Pero acá somos profesionales y vamos a hacer el programa’”, recordó el popular ‘Shu Shu’.

Por otro lado, Renzo Schuller aseguró que las cosas con Díaz no volverán a ser iguales. “Era imposible que pasara (retomar la amistad). Alguna vez les dije a producción: ‘Si alguna vez nos juntan, será un golazo, pero me gustaría definirlo yo, no que me lo impongan. De alguna manera pasó eso y lo digo con mucho respeto”, añadió.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

“Si algún día yo vuelvo a conducir con Piero, la gente va a esperar que haya esa duplicidad que había antes. Para que pase eso, tendríamos que haber solucionado cosas y, para eso, se tiene que conversar y nunca hemos hecho eso (...) él tiene su manera de pensar y yo la mía. En muchas maneras de pensar coincidimos, en muchas no”, concluyó.

