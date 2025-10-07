HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sale ileso de intento de asesinato      
Espectáculos

Renzo Schuller se sincera y asegura que fue una imposición el regreso de Gian Piero Díaz a ‘Esto es guerra’: “Me sentí incómodo”

Renzo Schuller acepta que se vio obligado a conducir 'Esto es guerra' junto a Gian Piero Díaz, con quien tuvo problemas no resueltos. Además, el conductor subrayó que su relación con 'Pipi' ya no será la misma.

Renzo Schuller admitió haber escuchado rumores sobre el regreso de Díaz al programa, pero se sorprendió al verlo entrar al set sin previo aviso. Foto: captura/Youtube
Renzo Schuller admitió haber escuchado rumores sobre el regreso de Díaz al programa, pero se sorprendió al verlo entrar al set sin previo aviso. Foto: captura/Youtube | Foto: captura/Youtube

Renzo Schuller se encuentra feliz y de vacaciones junto a su familia. Sin embargo, semanas atrás, pasó días complicados cuando se vio en la obligación de conducir ‘Esto es guerra’ junto a Gian Piero Díaz, de quien se distanció por problemas que aún no han sido resueltos. En una reciente entrevista con ‘Flaco’ Granda, el presentador de televisión contó cómo se sintió con el reencuentro de su examigo.

El líder de los ‘combatientes’ admitió que había escuchado rumores de que Gian Piero Díaz podría volver a ‘Esto es guerra’, pero pensó que solo era una especulación porque nadie se lo confirmó. Por eso, cuando lo vio ingresar al set de América Televisión, no pudo ocultar su asombro. 

TE RECOMENDAMOS

MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

“Yo ya me estaba preparando para la posibilidad de que apareciera. No lo sabía. Dije: ‘Uy’, porque no había conversado (con Gian Piero), no lo había visto hace un montón de tiempo, nunca hemos conversado absolutamente nada. Si tuvimos o no algún problema, esas cosas se resuelven antes de… Nunca hemos tenido ese momento para hablar de ciertas cosas”, dijo Renzo en el programa que salió a la luz el lunes 6 de octubre.

PUEDES VER: Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: 'Es fácil juzgar'

lr.pe

Renzo Schuller explica qué pasó en ‘Esto es guerra’

El exconductor de ‘Combate’ manifestó que se sintió incómodo por el regreso de Gian Piero a ‘Esto es guerra’, pero no necesariamente por su presencia, sino porque la producción del programa no le advirtió nada. “Dije la verdad: ‘Nadie me dijo nada. ¿Estoy sorprendido?, por supuesto que estoy sorprendido, me sentí incómodo porque no sabía nada de esto. Yo no sabía que iba a venir y acá está. Pero acá somos profesionales y vamos a hacer el programa’”, recordó el popular ‘Shu Shu’.

Por otro lado, Renzo Schuller aseguró que las cosas con Díaz no volverán a ser iguales. “Era imposible que pasara (retomar la amistad). Alguna vez les dije a producción: ‘Si alguna vez nos juntan, será un golazo, pero me gustaría definirlo yo, no que me lo impongan. De alguna manera pasó eso y lo digo con mucho respeto”, añadió.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

“Si algún día yo vuelvo a conducir con Piero, la gente va a esperar que haya esa duplicidad que había antes. Para que pase eso, tendríamos que haber solucionado cosas y, para eso, se tiene que conversar y nunca hemos hecho eso (...) él tiene su manera de pensar y yo la mía. En muchas maneras de pensar coincidimos, en muchas no”, concluyó.

Notas relacionadas
Mathías Brivio regresa a 'Esto es guerra' en reemplazo de Renzo Schuller, pero 'traiciona' a los guerreros y se va con combatientes

Mathías Brivio regresa a 'Esto es guerra' en reemplazo de Renzo Schuller, pero 'traiciona' a los guerreros y se va con combatientes

LEER MÁS
Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

Gian Piero Díaz lanza dura respuesta tras incomodidad de Renzo Schuller por su regreso a 'Esto es guerra': "Es así, no queda otra"

LEER MÁS
Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"

Esposa de Renzo Schuller lanza misterioso mensaje tras ser acusada de distanciar a Gian Piero Díaz: "Es fácil juzgar"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

Edison Flores es captado con Antonella Martorell: ¿quién es la joven que fue ampayada ingresando en la noche al departamento de 'Orejitas'?

LEER MÁS
Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

Kike Farro, excantante de Grupo 5, fue operado de emergencia en España: "Les pido sigan con sus oraciones"

LEER MÁS
¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

¿Para Ana Siucho? Edison Flores canta a viva voz tema de desamor y sorprende con potente indirecta: "Ya supérame, ya cambié de corazón"

LEER MÁS
Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

LEER MÁS
Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

Christian Yaipén hace dramático pedido por Kike Farro, excantante de Grupo 5 que se sometió a delicada operación: "Una oración por mi tío"

LEER MÁS
Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

Edison Flores comparte romántica canción en medio de rumores de romance con joven que fue ampayado: "Por un beso ella se muere"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: caravanas de buses se dirigen hacia el Congreso en protesta contra la extorsión

Cenaida Uribe impacta al revelar la cuantiosa deuda que tiene la Federación Peruana de Vóley con Alianza Lima: "Nos deben hace 4 años"

¿Se suspenden las clases en colegios el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Espectáculos

Exchica reality venezolana pasó de trabajar en Gamarra a ser dueña de dos colegios y casarse con un peruano: “Llegué sin un dólar”

Magaly Medina es insultada en plena transmisión por streamer Neutro: “Le encanta el chisme”

Abogado de Gustavo Salcedo justificó las agresiones del empresario hacia exproductor de Maju Mantilla: “Se tiene que comprender”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025