HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres
Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     Advierten que aire de Lima alcanzó niveles insalubres     
Espectáculos

¡Cachaza se casa! Carol Reali anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff: "Contigo para siempre"

La exchica reality de 'Esto es guerra', Cachaza, comenzó su relación en 2023 con el actor André Bankoff, tras haber terminado una relación de más de 10 años.

Cachaza y André Bankoff. Foto: Instagram
Cachaza y André Bankoff. Foto: Instagram

Cachaza se casa y sus seguidores no han tardado en celebrar la noticia con entusiasmo. El 20 de septiembre, la modelo brasileña Carol Reali, recordada en Perú por su participación en 'Esto es guerra', anunció su compromiso con el actor André Bankoff, con quien mantiene una relación desde el 2023. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó fotos y videos de la pedida de mano, acompañada de un mensaje que dejó ver la emoción del momento. La publicación se llenó rápidamente de comentarios felicitaciones por parte de sus fans y colegas del medio, entre ellas la exMiss Perú Tatiana Calmell, y Melissa Paredes.

El romance entre Cachaza y André Bankoff comenzó luego de que ella cerrara definitivamente su etapa con Rafael Cardozo, con quien mantuvo una relación de más de una década. La confirmación del compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de la exchica reality, quien fue una de las figuras más queridas del programa de competencia de América TV.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: "La familia crece"

lr.pe

Cachaza anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff

A través de sus redes sociales, Cachaza, de 35 años, compartió imágenes de lo que fue la pedida de mano y no dudó en mostrar con orgullo su hermoso anillo de compromiso. La cita tuvo lugar en una playa paradisíaca de su país natal, donde ella y su prometido André Bankoff hicieron juego con el paisaje vistiendo de blanco. "Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió la modelo brasileña, junto a las emotivas fotos de este momento especial.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

Por su parte, en su cuenta de Instagram, el actor de 44 años también compartió su alegría y reafirmó su promesa con Carol Reali, escribiendo en las redes: "Te amo mi, amor. ¡Que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas!".

Notas relacionadas
'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

LEER MÁS
Melissa Loza rompe en llanto y casi vomita en vivo tras impactante reto con serpiente en ‘Esto es Guerra’: “Me voy a ahogar”

Melissa Loza rompe en llanto y casi vomita en vivo tras impactante reto con serpiente en ‘Esto es Guerra’: “Me voy a ahogar”

LEER MÁS
Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: "La familia crece"

Patricio Parodi emocionado al revelar la llegada de un nuevo integrante a su hogar: "La familia crece"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Maricarmen Marín sorprende al dedicar por primera vez tierno mensaje a su pareja frente al público: "Amor de mi vida"

Maricarmen Marín sorprende al dedicar por primera vez tierno mensaje a su pareja frente al público: "Amor de mi vida"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

Influencer Ric La Torre cumple su sueño y muestra con orgullo su primer departamento: "Luego de sufrirla muchísimo"

LEER MÁS
Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

Daddy Yankee causa furor en el Barrio Chino tras probar la sazón de un chifa en Lima: "Perú es clave"

LEER MÁS
Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

Eva Ayllón sorprende al presentar a Natalia Málaga en su concierto y hacerle especial dedicatoria: "Mi suerte ha cambiado a tu lado"

LEER MÁS
Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Trump exige a Venezuela que acepte a connacionales deportados: "O el precio que pagarán será incalculable"

Jonathan 'Speedy' González, jugador ecuatoriano, fue asesinado a sus 31 años en ataque armado

Espectáculos

'Esto es guerra' derrota en rating a ‘Eres mi bien’: ¿cuántos puntos logró el reality juvenil?

Janet Barboza hace inesperada confesión en 'Esta noche' y deja entrever romance con Rafael Cardozo: “Antes de Cachaza, fui yo”

¿Quién es Néstor Villanueva, el exesposo de Flor Polo y próximo invitado de 'El valor de la verdad'?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Caso Ícaro: Fiscalía allana oficinas en Lima y Lurín en investigación vinculada al ministro Santiváñez

Marcha contra Boluarte y Congreso EN VIVO: Así se desarrolla la manifestación convocada por jóvenes y gremios

Gobierno retira la seguridad policial a la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinoza

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota