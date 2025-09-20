Cachaza se casa y sus seguidores no han tardado en celebrar la noticia con entusiasmo. El 20 de septiembre, la modelo brasileña Carol Reali, recordada en Perú por su participación en 'Esto es guerra', anunció su compromiso con el actor André Bankoff, con quien mantiene una relación desde el 2023. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicó fotos y videos de la pedida de mano, acompañada de un mensaje que dejó ver la emoción del momento. La publicación se llenó rápidamente de comentarios felicitaciones por parte de sus fans y colegas del medio, entre ellas la exMiss Perú Tatiana Calmell, y Melissa Paredes.

El romance entre Cachaza y André Bankoff comenzó luego de que ella cerrara definitivamente su etapa con Rafael Cardozo, con quien mantuvo una relación de más de una década. La confirmación del compromiso marca un nuevo capítulo en la vida de la exchica reality, quien fue una de las figuras más queridas del programa de competencia de América TV.

Cachaza anuncia su compromiso con el actor brasileño André Bankoff

A través de sus redes sociales, Cachaza, de 35 años, compartió imágenes de lo que fue la pedida de mano y no dudó en mostrar con orgullo su hermoso anillo de compromiso. La cita tuvo lugar en una playa paradisíaca de su país natal, donde ella y su prometido André Bankoff hicieron juego con el paisaje vistiendo de blanco. "Un sí lleno de emoción, de lágrimas bonitas y de la certeza más grande de mi vida: quiero caminar contigo para siempre", escribió la modelo brasileña, junto a las emotivas fotos de este momento especial.

Por su parte, en su cuenta de Instagram, el actor de 44 años también compartió su alegría y reafirmó su promesa con Carol Reali, escribiendo en las redes: "Te amo mi, amor. ¡Que Dios nos bendiga siempre! Yo quiero construir una familia contigo y caminar de manos atadas hasta el final de nuestras vidas!".