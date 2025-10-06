Nicola Porcella es reconocido en México por su participación en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión

Nicola Porcella es reconocido en México por su participación en 'La casa de los famosos'. Foto: composición LR/difusión

Nicola Porcella, quien ha logrado consolidar su carrera artística en México tras dejar el Perú, generó polémica por su actitud en televisión mexicana. Durante su participación en el programa 'Montse y Joe' de Unicable, el exintegrante de 'Esto es guerra' mostró incomodidad sobre su nacionalidad.

“Mi primer éxito en la vida fue haber nacido en Perú”, le pidió repetir una terapeuta, a lo que Nicola Porcella respondió entre risas: “Eso me va a costar”, ya que la especialista había identificado que el actor cargaba con miedos y que necesitaba reconciliarse con sus raíces.

Nicola hace terapia para reconciliarse con el Perú tras 'rechazar' su nacionalidad

El exchico reality protagonizó un momento incómodo al participar en una dinámica con una terapeuta que buscaba que se reconciliara con sus raíces peruanas. Durante la sesión, la especialista le pidió repetir frases que afirmaban su orgullo por haber nacido en Perú. Sin embargo, Nicola Porcella mostró resistencia desde el inicio, al corregir la frase “mi sangre es peruana” y responder “mexicana”.

La actitud del exintegrante de 'Esto es guerra' estaría vinculada a los difíciles momentos que atravesó en el Perú durante su etapa como chico reality, cuando fue duramente criticado por sus escándalos mediáticos. En diversas oportunidades, Nicola Porcella ha manifestado su aprecio por México, llegando a declarar: “Yo sigo siendo más mexicano y que soporten. Ellos me sacaron de allá, así que soy más mexicano que peruano, que aguanten”.

Rodrigo González indignado por actitud de Nicola Porcella

El conductor Rodrigo González se pronunció sobre el polémico episodio, manifestando su desaprobación ante la actitud del exchico reality. “Finalmente, son consecuencias de sus actos y creo que él ha instalado, en su mente, que la culpa es del Perú o de la prensa peruana”, expresó en su programa.

Además, el presentador de 'Amor y fuego' recordó que los peruanos suelen celebrar los logros de sus compatriotas en el extranjero: “Cuando un peruano triunfa, triunfamos todos. Le ha ido bien, le han dado otra oportunidad. Debería sentirse orgulloso de eso”, afirmó Peluchín.