Espectáculos

Guty Carrera rompe su silencio sobre comparaciones con Nicola Porcella tras su éxito en México: "Termina siendo un show"

Las comparaciones han sido constantes entre Nicola Porcella y Guty Carrera, quienes destacaron en 'La casa de los famosos México'. Esto dijo el hijo de Edith Tapia sobre su excompañero de 'Esto es guerra'.

Guty Carrera y Nicola Porcella ganaron notoriedad en México gracias a 'La casa de los famosos'.
Guty Carrera y Nicola Porcella ganaron notoriedad en México gracias a 'La casa de los famosos'. | Foto: composición LR/Telemundo/Instagram

La presencia de dos figuras peruanas en la televisión mexicana ha dado pie a comparaciones inevitables. Nicola Porcella y Guty Carrera, quienes participaron en 'La casa de los famosos México' —en la primera y cuarta temporada, respectivamente—, han logrado consolidarse como referentes de exportación mediática. Mientras uno destaca en Televisa y el otro avanza en Telemundo, los comentarios sobre quién tiene mayor impacto no han dejado de circular en medios de espectáculos y plataformas digitales.

Ante ese ruido constante, Guty decidió hablar. En una entrevista, el modelo y actor abordó directamente las comparaciones con Porcella, dejando claro que no existe rivalidad ni tensión entre ellos, quienes en algún momento fueron compañeros en el reality de América TV, 'Esto es guerra', donde incluso llegaron competir entre sí como parte del programa.

PUEDES VER: Jefferson Farfán y Nicola Porcella se unen en misterioso plan de negocio y lanzan enigmático mensaje: "Se vienen cositas"

lr.pe

"Termina siendo un show": Guty Carrera responde tras comparaciones con Nicola Porcella

"Hacen eso todo el tiempo, pero la verdad es que con él me llevo súper bien, lo respeto y él a mí, y cada vez que nos cruzamos nos reímos mucho de las cosas que dicen porque al final esto termina siendo un show", declaró Guty Carrera, de acuerdo Carla Chevez para Trome. Con esa frase, el 'exguerrero' descartó cualquier tipo de conflicto con Nicola, pese a los constantes intentos por enfrentarlos mediáticamente.

El hijo de la reconocida Edith Tapia también destacó que está enfocado en seguir ascendiendo en su nueva faceta tras dejar Perú. "Todo sacrificio tiene su recompensa y yo espero consolidarme como conductor en la cadena", afirmó. El modelo se encuentra actualmente trabajando en Telemundo y también es protagonista de la telenovela 'Tres meses de amor'. Por su parte, Porcella continúa como una de las figuras principales de 'Amanecer' para Televisa, junto a Fernando Colunga y Livia Brito.

PUEDES VER: Nicola Porcella recuerda a Angie Arizaga y revive tenso momento en plena grabación de 'Ven, baila quinceañera': "No era fácil"

lr.pe

Guty Carrera habla sobre su relación sentimental

Durante la entrevista, Guty reveló que atraviesa una etapa estable tanto en lo laboral como en lo sentimental. "Estoy en una relación hace un año con una chica estadounidense. Ella entiende perfectamente mi carrera y me apoya en todo", comentó. Aunque prefiere mantener su vida privada lejos de los reflectores, dejó entrever que su vínculo es sólido y discreto.

El exintegrante de 'Esto es guerra' evitó mencionar el nombre de su actual pareja. Sin embargo, a inicios del 2025 confirmó que estaba en una relación con Alana Literas, una guapa y reconocida presentadora mexicana a quien conoció en la cuarta temporada de 'La casa de los famosos México'.

