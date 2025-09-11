Rodrigo Gonzales ‘Peluchín’ aseguró tener en su poder presuntos chats privados entre Maju Mantilla y su productor en Latina, Christian Rodríguez Portugal. Durante la emisión en vivo de ‘Amor y fuego’ este jueves 11 de septiembre, el conductor leyó extractos de esas conversaciones donde se evidenciaría un supuesto trato cercano entre ellos.

“Mira cómo coordina el comprar cosas, piqueos, (le dice): ‘No sé si será mucho compromiso para ti’”, leyó el presentador mientras Gigi Mitre lo escuchaba atenta, ya que estos chats no los podían exponer en pantalla. Luego, ‘Peluchín, sorprendió al preguntarse: “¿Por qué lo llama de ‘amor’? Yo te llamo de ‘cielura’, pero no en ese plan, ¿no? Yo sí le hablo así a la producción, pero no creo que Maju le hable así a su productor", sostuvo la figura de Willax.

Cabe recordar que Magaly Medina afirmó que el propio Gustavo Salcedo le contó que su todavía esposa y el productor de ‘Arriba mi gente’ mantuvieron una relación clandestina desde el 2023.

“Ya tengo ganas de verte”: se habrían dicho Maju Mantilla y su productor, según ‘Peluchín’

Rodrigo Gonzales continuó leyendo e interpretando en ‘Amor y fuego’ más detalles de los presuntos chats románticos entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez.

“Ella también insiste, ella también está ahí de buscona. Esto para cualquier marido que ve esta conversación es indisimulable (...) y se hablan de ‘ya tengo ganas de verte’, ‘abrazarte’”, señaló ‘Peluchín’, dejando sorprendida a Gigi Mitre.