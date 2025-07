Nicola Porcella ha logrado una importante exposición en México desde que llegó a la final de ‘La casa de los famosos’, así que sus comentarios y sus acciones suelen tener rebote en las redes sociales y en las plataformas digitales. Por eso, un reciente audio que involucra a Fernando Colunga y Omar Fierro, difundido por el programa de Kadri Paparazzi, no ha pasado desapercibido. Para evitar que la polémica aumente, el peruano salió a aclarar el tema.

Según Kadri Paparazzi, Nicola Porcella se fue de boca y reveló los montos que ganan Fernando Colunga y Omar Fierro en Televisa. Asimismo, habría hablado de la orientación sexual de un tal Fernando y aunque no haya dicho su apellido, las pistas que dio revelarían que se trata del protagonista de ‘Amanecer’, telenovela en la que el peruano también participa.

Nicola Porcella niega ofensa contra Fernando Colunga



Horas después de la filtración del audio que ha generado escándalo en medios mexicanos, Nicola Porcella salió a defenderse a través de su cuenta de Instagram. Aclaró que si salió a pronunciarse no fue por él, ya que está acostumbrado a las noticias negativas, sino por respeto hacia Fernando Colunga.



“Esta historia no es por mí, porque estoy acostumbrado a esto, es por el respeto que le tengo a Fernando. Han sacado de contexto todo. Primero, no digo la palabra que dice ahí (gay) y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada de eso, allí está y pueden escucharlo”, enfatizó.

Nicola Porcella expresó su admiración hacia Fernando Colunga



Por otro lado, Porcella aclaró que solamente elogió a Fernando Colunga. “Lo único que hago es enaltecer la carrera de una persona que tiene una trayectoria impresionante. Le contaba a Rafael (Cardozo) de que a veces la gente inventa miles de cosas. Pero yo admiro a Fernando por cómo ha llevado su vida privada, por cómo lleva su carrera, por la familia que tiene, por cómo vive, por cómo ayuda”, aseguró.



Finalmente, Nicola Porcella exigió que no digan cosas que no son. “No inventen cosas. Si hago esta historia es porque han involucrado a gente que no tiene nada que ver. Yo entiendo que se la agarren conmigo, que me odien, que no les caiga bien, pero no inventen cosas de personas que no tienen nada que ver aquí y a las cuales admiro. Conmigo hagan lo que quieran”, concluyó.