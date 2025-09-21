HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso
Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     Marcha de la Generación Z: continúan las protestas contra Boluarte y Congreso     
Espectáculos

Anthony Aranda arruina momento romántico que preparó para Melissa Paredes y ella lo expone: "Se delató"

El bailarín Anthony Aranda preparó un romántico detalle para su esposa Melissa Paredes, pero un error inesperado lo delató antes de tiempo.

Melissa Paredes y Anthony Aranda . Foto: composición LR/difusión/TikTok
Melissa Paredes y Anthony Aranda . Foto: composición LR/difusión/TikTok

Anthony Aranda quiso sorprender a su esposa, la actriz Melissa Paredes, con un detalle especial por el 21 de septiembre, fecha en la que tradicionalmente se regalan flores amarillas. Sin embargo, un pequeño error arruinó el momento romántico y la propia influencer lo expuso en redes sociales entre risas.

Mientras se preparaba para ingresar a la habitación con un ramo de flores amarillas, Anthony Aranda reprodujo la canción de Floricienta, pista que delató la sorpresa antes de tiempo. “Ya sé cuál es esa canción”, comentó Melissa Paredes entre carcajadas, grabando todo para compartirlo después con sus seguidores en TikTok.

TE RECOMENDAMOS

LUCRECIA BLACK y JHAN SANDOVAL revelan todos los SECRETOS de los AMARRES | AstroMood

PUEDES VER: Ricardo Mendoza anuncia que será padre en pleno show de 'Hablando huevadas' en la Torre Eiffel, según tiktoker

lr.pe

Melissa Paredes expone a Anthony Aranda tras arruinar sorpresa

Según mostró en su video, Anthony Aranda intentó distraerla diciéndole: “Sí, grábame porque voy a modelarte un outfit que tengo”, mientras se alistaba afuera de su habitación con el ramo en la mano. Sin embargo, al poner la música de fondo demasiado pronto, Melissa Paredes descubrió de inmediato de qué se trataba la sorpresa.

Aun así, el bailarín ingresó con su pijama y un ramo de flores amarillas para entregárselo en la cama, gesto que la actriz valoró a pesar del error. “Jajajaja la verdad no me lo esperaba, pero se delató poniendo la canción mal (…) siempre me haces reír”, escribió la exconductora en la descripción del video.

El video rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la actriz, quienes destacaron el gesto romántico del coreógrafo más allá de la improvisación. “No son las flores, es cómo las entregas”, “Cuando hay amor se nota” y “Bella, te ganaste la lotería con ese hombre”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja en los comentarios.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

PUEDES VER: Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: 'Siempre a tu lado estaré'

lr.pe
Notas relacionadas
Melissa Paredes sorprende al revelar la impensada condición para volver a conducir 'América hoy'

Melissa Paredes sorprende al revelar la impensada condición para volver a conducir 'América hoy'

LEER MÁS
Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

Melissa Paredes impacta al confesar que quiso retomar su relación con Rodrigo Cuba: "Tenía esa ilusión"

LEER MÁS
Melissa Paredes cuenta su verdad sobre el escándalo con Anthony Aranda y cómo afectó su vida

Melissa Paredes cuenta su verdad sobre el escándalo con Anthony Aranda y cómo afectó su vida

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

Novio de Dayanita sorprende al revelar cómo se mantiene económicamente en Lima: “Me dejaron una que otras cosas”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

Jonathan Rojas no se contuvo y rompió en llanto durante concierto por el aniversario de los Hermanos Yaipén

LEER MÁS
Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

Gustavo Salcedo conmueve con amoroso mensaje a su hija con Maju Mantilla en medio de polémica: "Siempre a tu lado estaré"

LEER MÁS
Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

Ricardo Mendoza sorprende con cariñoso mensaje a su novia tras revelarse que será padre por primera vez: "Amores"

LEER MÁS
Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

Gian Piero Díaz confiesa que enfrenta enfermedad crónica que heredó a sus hijos: “En algunos momentos no la puedo combatir”

LEER MÁS
Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

LEER MÁS
Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

Aldo Miyashiro confiesa su deseo de casarse con la actriz Gia Rosalino de 29 años: “Estoy muy enamorado”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

SUNARP amplía la presentación electrónica para títulos COFOPRI: así puedes agilizar la formalización de tu predio en 2025

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

La dura respuesta de Eddie Fleischman al ‘Chorri’ Palacios por defender a Agustín Lozano: “Lamento ver a un jugador resentido”

Espectáculos

Estefano Balarín, exchico reality de 'Esto es guerra', denuncia haber sufrido abuso sexual en importante certamen de belleza internacional

Actor argentino, protagonista de novelas peruanas, sorprende al revelar que Maju Mantilla es su crush y la llena de elogios: "Bellísima"

Magaly Medina atiende show de Jorge Luna y Ricardo Mendoza en la Torre Eiffel y causa sensación del público

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Marcha de la Generación Z: PNP no reconoce ataque a manifestantes con perdigones

Marcha contra Dina Boluarte y Congreso: periodista es atacado con perdigones por la represión policial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota