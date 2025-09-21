Anthony Aranda arruina momento romántico que preparó para Melissa Paredes y ella lo expone: "Se delató"

Anthony Aranda quiso sorprender a su esposa, la actriz Melissa Paredes, con un detalle especial por el 21 de septiembre, fecha en la que tradicionalmente se regalan flores amarillas. Sin embargo, un pequeño error arruinó el momento romántico y la propia influencer lo expuso en redes sociales entre risas.

Mientras se preparaba para ingresar a la habitación con un ramo de flores amarillas, Anthony Aranda reprodujo la canción de Floricienta, pista que delató la sorpresa antes de tiempo. “Ya sé cuál es esa canción”, comentó Melissa Paredes entre carcajadas, grabando todo para compartirlo después con sus seguidores en TikTok.

Melissa Paredes expone a Anthony Aranda tras arruinar sorpresa

Según mostró en su video, Anthony Aranda intentó distraerla diciéndole: “Sí, grábame porque voy a modelarte un outfit que tengo”, mientras se alistaba afuera de su habitación con el ramo en la mano. Sin embargo, al poner la música de fondo demasiado pronto, Melissa Paredes descubrió de inmediato de qué se trataba la sorpresa.

Aun así, el bailarín ingresó con su pijama y un ramo de flores amarillas para entregárselo en la cama, gesto que la actriz valoró a pesar del error. “Jajajaja la verdad no me lo esperaba, pero se delató poniendo la canción mal (…) siempre me haces reír”, escribió la exconductora en la descripción del video.

El video rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la actriz, quienes destacaron el gesto romántico del coreógrafo más allá de la improvisación. “No son las flores, es cómo las entregas”, “Cuando hay amor se nota” y “Bella, te ganaste la lotería con ese hombre”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja en los comentarios.