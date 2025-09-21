Melissa Paredes sorprende al revelar la impensada condición para volver a conducir 'América hoy'

Melissa Paredes sorprende al confesar la condición por la que regresaría a conducir 'América hoy'. | Foto: Composición LR/Reventonazo de la chola.

Melissa Paredes sorprendió al público al revelar cuál es el requisito para que vuelva a conducir el programa 'América hoy'. Paredes estuvo en el programa de la Chola Chabuca, 'El reventonazo de la chola', donde participó de un breve sketch cómico.

Al ser consultada por su posible regreso a la televisión para conducir el magazine matutino, liderado por Ethel Pozo, 'América hoy', Melissa confirmó que volvería, pero con un sueldo mucho más alto. "Si me pagan bien, sí". Su respuesta deja abierta la posibilidad de que en algún momento podría volver al programa.

Melissa Paredes reveló la condición para volver a conducir 'América hoy': ¿por qué salió del programa?

Melissa Paredes, reconocida figura de la televisión peruana, fue parte de la conducción de 'América Hoy', junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Sin embargo, en el año 2021, su trayectoria dio un giro inesperado al salir a la luz imágenes en las que aparecía junto al bailarín Anthony Aranda, situación que generó una gran controversia debido a que aún estaba casada con el futbolista Rodrigo Cuba.

Este acontecimiento desencadenó un escándalo mediático que no solo ocupó titulares en el ámbito del entretenimiento local, sino que también resultó con su salida del programa televisivo.

Melissa Pareces se sinceró y comentó que quiso volver con Rodrigo Cuba

Durante una entrevista para el podcast 'La Linares', Melissa Paredes fue consultada sobre si alguna vez pensó en volver con su expareja, el futbolista Rodrigo Cuba, también conocido como 'El Gato'. Sin titubear, la actriz respondió que sí, y que, aparentemente, lo hizo más de una vez, motivada por el deseo de brindarle a su hija la imagen de una familia unida.

"Claro, muchas veces por los hijos nosotros aplazamos muchas cosas, es más, hasta se puede aplazar una separación por los hijos. Siempre uno quiere el mundo ideal para sus hijos, sí, obvio", expresó Melissa Paredes frente a Verónica Linares.