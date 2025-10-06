'Cri Cri' se presentó en 'Ponte en cola' y escuchó todas las preguntas en torno a Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Instagram/Latina.

'Cri Cri' se presentó en 'Ponte en cola' y escuchó todas las preguntas en torno a Jefferson Farfán. Foto: Composición LR/Instagram/Latina.

‘Cri Cri’, cuyo nombre real es Christian Martínez Guadalupe, es el primo de Jefferson Farfán y reapareció públicamente tras su paso por el ‘El valor de la verdad’. El músico, acusado de presunto abuso contra una joven de 19 años, se presentó en ‘Ponte en cola’ de Latina, donde escuchó atentamente todas las interrogantes que le hicieron en torno al exfutbolista.

Durante la conversación, admitió que Farfán entregaba dinero mensualmente a su familia mientras él cumplía prisión preventiva. Vale recordar que ‘Cri Cri’ estuvo recluido desde octubre de 2024 hasta septiembre de 2025.

TE RECOMENDAMOS MEDICINA CHINA: SECRETOS ANCESTRALES PARA SANAR CON DAVID RODRÍGUEZ Y JHAN SANDOVAL | ASTROMOOD

Primo de Jefferson Farfán confiesa que el exfutbolista le entregó dinero a su familia

‘Cri Cri’ fue invitado en el programa ‘Ponte en cola’, conducido por Ricardo Rondón y Michelle Soifer. En la entrevista, el presentador le consultó sobre el rumor de que Jefferson Farfán habría entregado dinero mensualmente a la familia de su primo para la manutención de sus hijos, pese a considerarlo culpable en el caso de abuso.

“No se entiende por qué la familia de tu primo Jefferson Farfán otorgaba un dinero mensual a tu familia, ¿eso es verdad y debido a qué era?”, preguntó Rondón. En un inicio, ‘Cri Cri’ evitó dar detalles. “Son temas que ahorita no quisiera tocarlos, de verdad, discúlpenme. Solo quiero hablar de mi orquesta. Porque hablar de ese tema (de abuso) me da a retroceder mi mente y me duele bastante.”, se excusó.

Sin embargo, ante la insistencia de Rondón, ‘Cri Cri’ terminó confirmando que sí recibió apoyo económico, aunque prefirió no profundizar en el tema.

Abogado de ‘Cri Cri’ aseguró que Jefferson Farfán continuó entregando dinero a su patrocionado

Días atrás, el abogado de ‘Cri Cri’, Eduardo Medina, fue entrevistado por el programa de Magaly Medina y dejó a todos en shock al asegurar que Jefferson Farfán continuaba depositando dinero a la familia de su primo, pese a la grave denuncia que se le hizo en su contra.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Si tú sabes que una persona ha hecho daño, ¿tú le vas a seguir manteniendo algo? Yo le corto todo, no le pago nada. La inferencia lógica que se me ocurre, ¿era de verdad culpable para yo seguirle pasando dinero? O cargo de conciencia, qué se puede pensar", afirmó el letrado.