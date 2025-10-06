Iván Rakitić fue el reciente invitado de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola en el programa 'Enfocados'. Los exfutbolistas, quienes hoy la rompen en el mundo digital, viajaron hasta Croacia para conversar con el histórico jugador sobre su carrera. Durante la charla, la 'Foquita' le preguntó acerca de su etapa en el Schalke, donde compartió vestuario junto con Carlos Zambrano. Rakitić sonrió y se animó a revelar el curioso apodo con el que se referían al 'Káiser' en Gelsenkirchen.

Además, contó que Zambrano solía tener problemas con algunos jugadores por su vehemencia a la hora de defender. Sin embargo, resalta que siempre fue una persona graciosa y divertida fuera del campo.

Iván Rakitić recuerda apodo de Carlos Zambrano en Schalke 04

En su llegada, el 'León' era una persona tímida y no solía conversar con sus compañeros. Sin embargo, según contó Rakitić, su personalidad se transformaba cuando entraba al terreno de juego. Por ello, se ganó el apodo de "mítico".

"El "mítico", tu niño pequeño. Sí, hombre (me pateó), pero era un tío que cuando llegó era muy tímido, muy tranquilo y no hablaba con nadie, ni contigo. Siempre estaba ahí sentado, tranquilo. Pero después fue al campo y ahí se transformaba porque era pelota o pierna", declaró.

"Desde pequeño era así, pero es un muy buen tío, muy gracioso. Espectacular de verdad", añadió sobre Zambrano. Es preciso indicar que ambos compartieron vestuario en Gelsenkirchen entre los años 2007 y 2010.

¿En qué clubes jugó Carlos Zambrano?

Desde muy temprana edad, Carlos Zambrano viajó al extranjero para hacerse un lugar en el Viejo Continente. Su carrera profesional comenzó en las divisiones inferiores del Schalke 04.