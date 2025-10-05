Novio de Jazmín Pinedo asume importante rol en primera comunión de la hija de Gino Assereto y se luce en celebración

La conductora y exchica reality Jazmín Pinedo celebró la primera comunión de su hija Khaleesi, fruto de su relación con Gino Assereto, con su novio Pedro Araujo asumiendo el rol de padrimo. “Los padrinos mágicos”, comentó su hermana Xiomara Pinedo, quien también estuvo presente como madrina y compartió fotografías del emotivo evento en Instagram.

La ceremonia íntima, realizada el pasado 4 de octubre, reunió a la familia en un ambiente de alegría y espiritualidad, donde el novio de la popular 'Chinita' se lució junto a la menor durante la celebración.

TE RECOMENDAMOS ✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

Novio de Jazmín Pinedo asume importante rol en primera comunión

Durante la ceremonia, Pedro Araujo asumió el rol de padrino junto con Xiomara Pinedo, hermana de la conductora de 'Más espectáculos'. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video de su hija Khalessi dentro de la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia. Sin embargo, prefirió no subir más fotos de su hija y su familia.

Además, Gino Assereto compartió un mensaje emotivo acompañado de un video con su hija: “Alma bella y amorosa, disfruta tu recorrido en este mundo, disponte a sonreír y a regalar alegrías con esa hermosa sonrisa y corazón que papá Dios te regaló”, escribió el exintegrante de 'Esto es guerra'.

¿Quién es Pedro Araujo, la pareja de Jazmín Pinedo y a qué se dedica?

Pedro Araujo, de 34 años, es originario de Ocean Park, Maldonado (Uruguay), y mantiene su vida alejada del espectáculo. Según Jazmín Pinedo, él es su propio jefe y maneja su propio negocio, lo que le permite flexibilidad para acompañarla en eventos importantes como la primera comunión de Khaleesi.

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

La pareja se conoció durante la boda de Xiomara Pinedo en octubre de 2022, y desde entonces ha mantenido una relación discreta, evitando exponerlo al “torbellino” mediático del que la conductora suele ser parte. “Él decide muchos de sus horarios y se tomó tiempo para poder estar aquí conmigo. No es amor a distancia porque nos hemos visto en varias oportunidades”, aclaró la modelo..