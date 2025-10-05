HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe
¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     ¿Habrá clases presenciales en colegios mañana por el paro? Esto se sabe     
Espectáculos

Novio de Jazmín Pinedo asume importante rol en primera comunión de la hija de Gino Assereto y se luce en celebración

La conductora Jazmín Pinedo sorprendió al otorgarle un papel especial a su novio uruguayo en la primera comunión de su hija Khaleesi, reuniendo a la familia en una emotiva celebración.

Jazmín Pinedo y Gino Assereto se reunieron para celebrar este momento especial. Foto: Instagram
Jazmín Pinedo y Gino Assereto se reunieron para celebrar este momento especial. Foto: Instagram

La conductora y exchica reality Jazmín Pinedo celebró la primera comunión de su hija Khaleesi, fruto de su relación con Gino Assereto, con su novio Pedro Araujo asumiendo el rol de padrimo. “Los padrinos mágicos”, comentó su hermana Xiomara Pinedo, quien también estuvo presente como madrina y compartió fotografías del emotivo evento en Instagram.

La ceremonia íntima, realizada el pasado 4 de octubre, reunió a la familia en un ambiente de alegría y espiritualidad, donde el novio de la popular 'Chinita' se lució junto a la menor durante la celebración.

TE RECOMENDAMOS

✨ 🔮 TRÁNSITOS ASTROLÓGICOS, miramos el cielo y respondemos tus preguntas | AstroMood

PUEDES VER: Voleibolista peruana Ángela Leyva sorprende al presentar por primera vez a su novio turco que conquistó su corazón: 'A tu lado'

lr.pe

Novio de Jazmín Pinedo asume importante rol en primera comunión

Durante la ceremonia, Pedro Araujo asumió el rol de padrino junto con Xiomara Pinedo, hermana de la conductora de 'Más espectáculos'. A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió un video de su hija Khalessi dentro de la iglesia donde se llevó a cabo la ceremonia. Sin embargo, prefirió no subir más fotos de su hija y su familia.

Además, Gino Assereto compartió un mensaje emotivo acompañado de un video con su hija: “Alma bella y amorosa, disfruta tu recorrido en este mundo, disponte a sonreír y a regalar alegrías con esa hermosa sonrisa y corazón que papá Dios te regaló”, escribió el exintegrante de 'Esto es guerra'.

PUEDES VER: Ivana Yturbe confirma a Christian Cueva en su boda, pero pone en duda invitación a Pamela Franco: 'Se tiene que tratar de mí'

lr.pe

¿Quién es Pedro Araujo, la pareja de Jazmín Pinedo y a qué se dedica?

Pedro Araujo, de 34 años, es originario de Ocean Park, Maldonado (Uruguay), y mantiene su vida alejada del espectáculo. Según Jazmín Pinedo, él es su propio jefe y maneja su propio negocio, lo que le permite flexibilidad para acompañarla en eventos importantes como la primera comunión de Khaleesi.

Mira lo último de

FULLMOOD

De lunes a viernes a las 10:20 a.m.

Ver ahora

La pareja se conoció durante la boda de Xiomara Pinedo en octubre de 2022, y desde entonces ha mantenido una relación discreta, evitando exponerlo al “torbellino” mediático del que la conductora suele ser parte. “Él decide muchos de sus horarios y se tomó tiempo para poder estar aquí conmigo. No es amor a distancia porque nos hemos visto en varias oportunidades”, aclaró la modelo..

Notas relacionadas
Jazmin Pinedo conmueve al anunciar que será tía y lo celebra con emotivo post: "Por fin puedo contarles"

Jazmin Pinedo conmueve al anunciar que será tía y lo celebra con emotivo post: "Por fin puedo contarles"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo marca distancia de Gisela Valcárcel y descarta abuso por parte de América Televisión: "Ya se tiene toda la información"

Jazmín Pinedo marca distancia de Gisela Valcárcel y descarta abuso por parte de América Televisión: "Ya se tiene toda la información"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

Corazón Serrano deslumbra en concierto de Sergio George en Miami: asistentes les pedían que sigan cantando

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposo de Camucha Negrete confiesa por primera vez lo que ella pensaba de Gisela Valcárcel: “Esta chica tenía talento”

Esposo de Camucha Negrete confiesa por primera vez lo que ella pensaba de Gisela Valcárcel: “Esta chica tenía talento”

LEER MÁS
Maju Mantilla habla por primera vez por presunta infidelidad con actor colombiano George Slebi y niega romance: "Lo están viendo mis abogados"

Maju Mantilla habla por primera vez por presunta infidelidad con actor colombiano George Slebi y niega romance: "Lo están viendo mis abogados"

LEER MÁS
Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

Farid Ode sorprende al revelar que su hija mayor vive sola tras fuerte discusión con esposo de Mariella Zanetti: "No se sentía cómoda"

LEER MÁS
María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

María Pía Copello hace una pausa en la TV para salir del Perú y expone el motivo: "Necesitamos estos días"

LEER MÁS
Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

Emilia Drago conmueve al hablar por primera vez de delicada enfermedad que aquejaba a su bebé: "Requería un arnés"

LEER MÁS
Cómico 'Cachito' expone su preocupación al revelar que no sabe nada sobre la salud de su amigo Yuca tras ser internado de emergencia

Cómico 'Cachito' expone su preocupación al revelar que no sabe nada sobre la salud de su amigo Yuca tras ser internado de emergencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Israel intercepta el último barco de la flotilla a Gaza mientras continúan las protestas en varias partes del mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

Espectáculos

Guillermo Castañeda, director peruano de ‘Los patos y las patas’ responde a críticas: “Mi película no repite a los mismos actores de siempre”

Valeria Piazza anuncia su salida de ‘América hoy’ y expone el motivo de su decisión: "Lo he dado todo"

Madre de la hija de Said Palao habla por primera vez sobre cómo es su relación con Alejandra Baigorria: “El hombre actúa de acuerdo a la mujer”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Alcalde de Patáz fue intervenido por la Policía durante su 'marcha de sacrificio' hacia Lima

Vladimir Cerrón intenta alejarse del Gobierno de Boluarte y acusa a sus ministros de ser 'topos' de Acuña

Rosa María Palacios sobre movilizaciones ciudadanas: "En todas las partes del mundo los estudiantes lideran las protestas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025