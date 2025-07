Gino Assereto fue uno de los invitados especiales del programa 'Esta noche' con la Chola Chabuca, donde se presentó junto a los actores de 'Hombres a la plancha' este sábado 19 de julio. Durante su participación, el exchico reality sorprendió al referirse con emotivas palabras a Jazmín Pinedo, madre de su hija menor, con quien mantiene una cercana relación pese a estar separados.

Sin guardarse nada, Assereto destacó el rol que ha tenido la conductora en su crecimiento personal y emocional. “Estoy muy agradecido por todo lo que he vivido, yo estoy muy agradecido que ella haya sido parte y haya optado por ser parte de mi proceso, de mi camino”, expresó con sinceridad ante cámaras.

Gino Assereto revela cómo es su relación con Jazmín Pinedo

En la entrevista, Gino Assereto fue consultado sobre la relación que mantiene con Jazmín Pinedo como padres. Ante ello, el hermano de Jota Benz fue claro en señalar: “Yo pienso que una relación no es buena ni mala. Uno siempre va a hacer lo mejor que puede”. Cabe resalta que, actualmente, el exchico reality se encuentra en otra etapa sentimental con la influencer Majo con Sabor.

Sin embargo, no dudó en brindarle valor a todo lo vivido con la conductora de 'Más espectáculos' y el impacto que tuvo en su vida, llevándolo a ser una mejor versión de sí mismo. “Le agradezco porque estando ella he tenido muchos aprendizajes que me han hecho crecer y cómo no voy a estar agradecido con una persona con la que conviví muchos años y gracias a esa convivencia, yo hoy puedo decir que he crecido”, expresó.

Gino Assereto negó que su romance con Jazmín Pinedo fuera armado en 'Esto es guerra'

En otro momento, Gino Assereto se pronunció sobre las especulaciones que sugieren que su romance con Jazmín Pinedo habría sido armado para generar contenido en 'Esto es guerra', programa donde ambos se conocieron. El cantante negó rotundamente esa versión y fue enfático al señalar: “De una falsedad no va nacer una niña. El programa funciona de esa manera, si hay química entre unos participantes, lógicamente si la producción ve que hay algo, va a utilizarlo, porque de eso se trata, es un reality”, declaró.

Además, explicó que lo que vivió en el programa no ha sido fácil pues atravesó varias lesiones y momentos críticos. “Se requiere bastante desempeño físico, y no solo eso, sino también mental”, agregó, destacando el nivel de exigencia que se requiere en este tipo de programas.