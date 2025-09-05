HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jazmín Pinedo se reencuentra con su expareja Jesús Neyra y aparentan ser desconocidos: "Creo que nos hemos cruzado"

La conductora y el actor Jesús Neyra se vieron nuevamente frente a cámaras tras varios años y sorprendieron con su complicidad en programa en vivo.

Jesús Neyray Jazmín Pinedo protagonizaron peculiar momento en vivo. Foto: composición LR/difusión
Jesús Neyray Jazmín Pinedo protagonizaron peculiar momento en vivo. Foto: composición LR/difusión

La conductora de televisión Jazmín Pinedo sorprendió al reencontrarse con su expareja, el actor Jesús Neyra, en el set de 'Más Espectáculos'. El intérprete visitó el programa junto a la actriz Fernanda Llanos para promocionar la cuarta temporada de la serie 'Luz de Luna'. Lo que llamó la atención fue la actitud de ambos, quienes fingieron no conocerse y, entre bromas y risas, protagonizaron un divertido momento en vivo.

“Jesús, bienvenido. Te me haces conocido, creo que te he visto antes”, dijo entre risas la popular 'Chinita'. A lo que el hermano menor de Gianella Neyra respondió: “En algún momento, sí, en algún momento creo que nos hemos cruzado”, generando risas en el set del programa.

PUEDES VER: Hija de Katia Condos y Federico Salazar reaparece para apoyar a su madre y le dedica emotivo mensaje: 'Súper orgullosa'

lr.pe

Jazmín Pindedo y Jesús Neyra tienen divertido reencuentro en TV

La conductora de televisión y Jesús Neyra protagonizaron un divertido momento al reencontrarse en el programa en vivo. Los seguidores no tardaron en recordar que ambos fueron pareja durante más de tres años y que, pese a su ruptura, aún mantienen una complicidad evidente.

Durante la entrevista, Jesús Neyra contó cómo fue seleccionado para unirse a la producción de Michelle Alexander: “Hice un casting, quedé y me llamó, estaba jugando…”. Antes de que terminara, la 'Chinita' lo interrumpió con un irónico “Play”, lo que provocó nuevas carcajadas en el set. “No creo, ¿por qué?”, replicó el actor, a lo que la conductora contestó: “No sé, se me ocurre”, desatando risas en el set.

PUEDES VER: Alfredo Benavides lamenta distanciamiento con su último hijo y hace mea culpa en su rol de padre: 'El tiempo va curando'

lr.pe

La última vez que Jazmín Pinedo y Jesús Neyra fueron ampayados

Aunque el reciente reencuentro fue en un contexto laboral y televisivo, los recuerdos del pasado resurgieron. La última vez que Jazmín Pinedo y Jesús Neyra fueron ampayados fue en julio de 2020, cuando las cámaras de 'Magaly TV, la firme' captaron a la conductora entrando al edificio del actor y permaneciendo allí hasta la mañana siguiente.

Ese ampay generó fuertes rumores de una reconciliación, aunque la conductora negó que se tratara de una relación amorosa y reafirmó su soltería en aquel momento. Sin embargo, en la reciente entrevista mostraron que aún siguen siendo grandes amigos.

