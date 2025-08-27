HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Jazmín Pinedo marca distancia de Gisela Valcárcel y descarta abuso por parte de América Televisión: "Ya se tiene toda la información"

La conductora de 'Más Espectáculos', Jazmín Pinedo, negó que Gisela Valcárcel haya sido víctima de abuso por parte de América TV y pidió que se aclare la información tras la polémica con un fuerte mensaje.

Jazmín Pinedo salió en favor de América TV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram
Jazmín Pinedo salió en favor de América TV. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/Instagram

La controversia generada en torno a Gisela Valcárcel y su presunto impedimento de ingreso a las instalaciones de América Televisión sigue dando qué hablar. En medio del revuelo, Jazmín Pinedo, conductora de ‘Más espectáculos’, se pronunció para negar cualquier tipo de abuso contra la popular 'Señito', marcando distancia de la versión que inicialmente circuló.

El martes 26 de agosto, Valcárcel difundió en su cuenta de Instagram que no se le permitió ingresar a América TV, generando una ola de especulaciones en redes sociales. Sin embargo, las imágenes de seguridad y declaraciones posteriores de la propia presentadora desmintieron esta versión, dejando en evidencia un posible malentendido.

PUEDES VER: Sin Ethel Pozo y con el set vacío: así fueron los primeros segundos del regreso de 'América hoy', pese a que Gisela Valcárcel anunció su final

lr.pe

Jazmín Pinedo descarta maltrato a Gisela Valcárcel

Durante la edición del miércoles de su programa, Jazmín Pinedo abordó el tema con contundencia, luego de que distintos rumores señalaran un supuesto abuso por parte del canal hacia Gisela Valcárcel. La conductora explicó que, tras la difusión de todo el material, llegó a la conclusión de que no existió tal agresión.

"Ayer ingresé en un horario que no era el mío y traté de llevarlo por el lado del humor, todo era muy confuso acá", explicó Pinedo en vivo. "Decidí sentarme con la fuente para que me contaran qué pasó. Se hablaba de un abuso de parte del canal. Yo he sufrido y sufro abuso de poder de un canal que es mi ex casa televisora, yo no permitiría un abuso hacia nadie", agregó.

La presentadora de espectáculos recalcó que el incidente se debió más a un mal manejo de la información que a un acto de maltrato. En sus palabras, hubo una “cadena de confusiones” y expresó su deseo de que ambas partes puedan dialogar para evitar futuras controversias. "Según lo que yo veo no hubo abuso, pero sí existió un mal manejo de la información. Ha habido un teléfono malogrado", añadió.

PUEDES VER: Magaly Medina revela lo que realmente habría hecho Gisela Valcárcel en el set de 'América hoy' y la encara: 'Le dio un berrinche'

lr.pe

Gisela Valcárcel se retracta y afirma que la dejaron entrar a América TV

Un día después de sus declaraciones iniciales, Gisela Valcárcel usó nuevamente su cuenta de Instagram para rectificar sus palabras. En un video difundido el miércoles 27 de agosto, la figura de la televisión peruana admitió que su mensaje anterior pudo haber sido malinterpretado.

"Se vieron las imágenes de seguridad, en la cual se me ve entrar a América Televisión y ¿quién había dicho que no entré? Yo a lo que no entré es al programa. Es más, en mi cuenta, aquí, lo dije", aclaró Valcárcel, visiblemente incómoda por la situación.

La conductora enfatizó que no mintió y que, aunque su intención no fue generar controversia, entiende que sus palabras pudieron prestarse a confusión. “Quizás, no me expresé bien cuando dije que no me dejan entrar al canal, debí decir no me dejan entrar al programa”, puntualizó.

