Espectáculos

Jazmin Pinedo conmueve al anunciar que será tía y lo celebra con emotivo post: "Por fin puedo contarles"

La Chinita’ compartió con sus seguidores un emotivo mensaje para su hermana al dar a conocer esta noticia, después de varias semanas.

Jazmín Pinedo conmueve al anunciar que será tía.
Jazmín Pinedo conmueve al anunciar que será tía. | Composición LR/IG - Jazmín Pinedo

Jazmín Pinedo, a través de una historia de Instagram publicada el 6 de septiembre, dio a conocer a sus seguidores la emotiva noticia de que su hermana estaba embarazada. La conductora mantuvo la información en reserva durante varias semanas, hasta que pasara el periodo de riesgo para el bebé. Finalmente, compartió con alegría la llegada del segundo hijo de su hermana y acompañó el anuncio con un mensaje lleno de cariño.

"Por fin puedo contarles: la familia crece (acompañado de un emoji de mujer embarazada). Me explota el corazón, Xiomara Pinedo.¡Te amo! La carita de mi Oli”, escribió la exMiss Teen Perú Universo.

En el video se aprecia a su hermana y a su sobrina observando las imágenes de la nueva integrante de la familia a través de una ecografía. La niña se muestra muy emocionada ante la próxima llegada de su hermana o hermano.

Jazmín Pinedo marca distancia de Gisela Valcárcel y descarta abuso por parte de América Televisión: "Ya se tiene toda la información"

lr.pe

Jazmín Pinedo anuncia la llegada de un nuevo integrante a su familia

La hermana de Jazmín, Xiomara Pinedo, utilizó su cuenta de Instagram para anunciar con mucha emoción la llegada de su segunda hija. En la publicación compartió un video íntimo de la ecografía de su bebé acompañado del mensaje: “Y ahora somos cuatro”.

La noticia no tardó en recibir reacciones, entre ellas la de Jazmín Pinedo, quien comentó con entusiasmo: “Qué felicidad, ahora sí puedo gritarlo”. De inmediato, Xiomara respondió al mensaje de su hermana con complicidad y cariño: “¡Grítalo!”.

