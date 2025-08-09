HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo: "Este año me pidió mi número"

Joven venezolana desmiente las declaraciones sobre un vínculo familiar con el cantante Josimar luego de ser captados en situaciones amorosas en Europa.

Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión
Mujer niega ser prima de Josimar en escándalo de infidelidad y expone detalles inéditos de su vínculo. Foto: Composición LR/Instagram/Difusión | Foto: Composición LR/Instagram/Difusión

El salsero Josimar Fidel vuelve a estar en el centro de la polémica luego de ser captado el último fin de semana con una mujer durante su gira internacional por Europa. Actualmente, el cantante se encuentra en España y fue ampayado paseando de la mano con la misteriosa acompañante en un parque.

Días atrás, el intérprete reveló en el programa de Magaly Medina que la joven sería su prima, declaración que generó dudas debido a la evidente cercanía entre ambos. El 9 de agosto, la mujer venezolana, en diálogo con el portal Instarándula, negó tajantemente cualquier vínculo familiar. "Es muy mentiroso y la mentira siempre sale", afirmó. Además, compartió detalles sobre su ‘affaire’ con el salsero: "Este año me escribió por Instagram para pedirme mi número".

PUEDES VER: Josimar niega infidelidad a María Fe Saldaña y afirma que la mujer de las imágenes es su ‘prima’

lr.pe

Joven venezolana niega vínculo familiar con Josimar

En una entrevista con Samuel Suárez para Instarandula, la mujer identificada en Instagram como 'aishanails.1' negó ser prima del cantante Josimar Fidel, desmintiendo así la versión que él dio en televisión y dejando entrever una posible infidelidad. "No me ha dicho nada. A mí no me ha hecho daño; le ha hecho daño a su esposa, a su ex. Es muy mentiroso y la mentira siempre sale", expresó.

Asimismo, 'aishanails.1' relató cómo conoció al salsero y aclaró que nunca habló sobre su relación con María Fe Saldaña. "El año pasado, le dio ‘like’ a una foto y no pasó nada. Este año, otra vez lo mismo y me escribió por Instagram para pedirme mi número. Le pregunté si estaba soltero y hablamos de nuestras relaciones pasadas. Tengo audios hablando mal de María Fe, audios súper comprometedores. A mí no me va a venir con cuentos", afirmó la joven venezolana incómoda por la situación.

PUEDES VER: Viralizan nuevos videos de presunta infidelidad de Josimar con misteriosa mujer en España: ambos se habrían besado en discoteca

lr.pe

Josimar dio declaraciones en Magaly tras su ampay en Europa

El salsero Josimar Fidel enfrenta una nueva controversia tras ser captado en Europa junto a una mujer que no es su pareja, María Fe Saldaña, madre de sus dos hijos. En diálogo con 'Magaly TV, la firme', negó una infidelidad y aseguró que su acompañante, la venezolana Verónica González, es “prima” por ser pareja de un familiar. "La conocí por mi primo, por eso le digo prima (¿Es pareja de algún primo tuyo?) Sí, por eso me dice primo, así de simple", declaró.

