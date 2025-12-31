HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Alejandra Baigorria se sorprende al gastar más de S/200 por tres cafés y dos hot dogs en Suiza: “¿¡Qué!?”

Empresaria Alejandra Baigorria no imaginó la cantidad que iba a gastar en una cafetería de Suiza tras degustar una pequeña cena con Said Palao y su hermano Sergio Baigorria.

Alejandra Baigorria viene documentado toda su travesía en Suiza en sus redes sociales. Foto: Composición LR/TikTok.
Alejandra Baigorria, su esposo Said Palao y su hermano Sergio Baigorria se encuentran en Suiza desde hace varios días para celebrar el Año Nuevo. Esta experiencia viene siendo documentada en el TikTok de la empresaria, quien ha sorprendido a sus seguidores al exponer las elevadas sumas de dinero que gasta en alimentos básicos, en comparación con los precios en Perú.

Recientemente, la influencer compartió un video en el que visita a una modesta cafetería y se mostró sorprendida al descubrir que le cobraron 80 soles por dos vasos pequeños de café y uno de té.

“Estoy en una cafetería acá en Suiza, comprando dos cafés chicos y un chai latte. ¿Saben cuánto me salió? 80 soles, los tres. Sale como a 6 francos suizos, que cada franco equivale más o menos a 4.20 soles. Es caro, pero el lugar es hermoso”, expresó ‘la gringa de gamarra’.  

Alejandra Baigorria gasta S/130 por dos hot dogs  

Luego de contar que pagó S/80 por dos cafés y un té, Sergio Baigorria y Said Palao aparecieron para informarle a la rubia que compraron dos hot dogs por S/130 (30 francos suizos), lo que descolocó por completo a Alejandra Baigorria. “¿¡Qué!?, 65 soles este hot dog, así que lo voy a disfrutar”, comentó antes de empezar a degustar el snack.

Al sacar cuenta, la exchica reality concluyó que esa pequeña cena tuvo un costo aproximado de S/200. “Si estás pensando en venir a Suiza, empieza a ahorrar”, recomendó, al asegurar que se trata de uno de los países más bellos, pero con un costo de vida elevado.

Alejandra Baigorria revela que gastó más de S/500 en compras básicas de alimentos

Días atrás, Alejandra Baigorria compartió un video en el que evidenció que Suiza es un país caro para vivir, algo que comprobó al asistir a un restaurante para cenar. Por esa razón, decidió ir a un supermercado y realizar compras básicas para cocinar y poder desayunar y cenar durante cinco días, junto a Said Palao y su hermano Sergio Baigorria.

Sin embargo, la empresaria contó que gastó S/550 en productos como yogures, pan, cereales, agua mineral, huevos y más. Incluso admitió que una palta le costó S/18. “Una palta, la palta más cara de mi vida, como dieciocho lucas una palta”, señaló sorprendida.  

