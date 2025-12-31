Imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston de ‘Yo Soy’ despiertan rumores de una relación sentimental
En la reciente imagen, ambas artistas de 'Yo Soy' se muestran muy cercanas, lo que ha avivado la especulación sobre una posible relación más allá de lo profesional y ha provocado diversas reacciones entre sus seguidores.
Los rumores sobre un posible romance entre las imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston del programa 'Yo Soy' siguen en aumento. Una reciente publicación en Instagram, en la que ambas aparecen muy cercanas, no ha pasado desapercibida para el público. Las imágenes y mensajes compartidos han generado diversos comentarios entre los seguidores del programa, quienes especulan sobre una relación que podría trascender lo profesional.
La cercanía entre las imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston han alimentado más los rumores de una posible relación amorosa. Foto: IG - Gabriela_justme
La supuesta relación amorosa entre Gabriela Villanueva y Jolié Messambo
Las redes sociales reaccionaron con intensidad luego de que ambas participantes de 'Yo Soy' fueran captadas en una publicación de Instagram con un gesto afectuoso y el mensaje compartido por Gabriela: “Amor es la respuesta”. La imagen impulsó aún más los rumores sobre una posible relación sentimental, ya que, tras varios coqueteos e interacciones públicas, muchas personas han empezado a dar por sentada una cercanía que iría más allá de lo profesional.
Uno de los comentarios que más llamó la atención en la publicación fue la del jurado Jely Reátegui. La actriz no dudó en dejar un mensaje acompañado de corazones rojos, gesto que para muchas personas significó una clara muestra de aprobación y respaldo a la presunta relación entre ambas artistas.
Aunque ninguna de las imitadoras ha confirmado una relación sentimental, los cibernautas no tardaron en pronunciarse. “Mi shipp favorito se hizo canon”, “Era más que obvio por la forma en que se miraban, que viva el amor”, “Ya estaba confirmado, solo faltaba la confirmación” y “Las más lindas” fueron algunos de los comentarios que dejaron en Instagram.
La consagración de la imitadora de Michael Jackson en la gran final de 'Yo Soy'
Cabe recordar que Gabriela decidió interpretar la icónica canción ‘Billie Jean’ en la gran final de ‘Yo soy’. Su destacada actuación le valió los aplausos y la algarabía del público y del jurado, quienes finalmente le otorgaron su voto en la definición.
Tras escuchar su nombre como la flamante campeona de ‘Yo soy’, agradeció al público por el apoyo que recibió durante su participación: “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo