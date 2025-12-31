HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos
Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     Incendio en almacén moviliza múltiples unidades de bomberos     
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita
Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     Voraz incendio consume taller de pirotécnicos en Santa Anita     
EN VIVO

AÑO NUEVO 2026: CUENTA REGRESIVA Y HORA MUNDIAL EN VIVO | #LR

Espectáculos

Imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston de ‘Yo Soy’ despiertan rumores de una relación sentimental

En la reciente imagen, ambas artistas de 'Yo Soy' se muestran muy cercanas, lo que ha avivado la especulación sobre una posible relación más allá de lo profesional y ha provocado diversas reacciones entre sus seguidores.

Una reciente publicación en Instagram, compartida desde la cuenta de la imitadora de Michael Jackson, ha avivado los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambas artistas.
Una reciente publicación en Instagram, compartida desde la cuenta de la imitadora de Michael Jackson, ha avivado los rumores sobre una posible relación sentimental entre ambas artistas. | Foto: composición LR/IG - Gabriela Villanueva

Los rumores sobre un posible romance entre las imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston del programa 'Yo Soy' siguen en aumento. Una reciente publicación en Instagram, en la que ambas aparecen muy cercanas, no ha pasado desapercibida para el público. Las imágenes y mensajes compartidos han generado diversos comentarios entre los seguidores del programa, quienes especulan sobre una relación que podría trascender lo profesional.

La cercanía entre las imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston han alimentado más los rumores de una posible relación amorosa. Foto: IG - Gabriela_justme

La cercanía entre las imitadoras de Michael Jackson y Whitney Houston han alimentado más los rumores de una posible relación amorosa. Foto: IG - Gabriela_justme

La supuesta relación amorosa entre Gabriela Villanueva y Jolié Messambo

Las redes sociales reaccionaron con intensidad luego de que ambas participantes de 'Yo Soy' fueran captadas en una publicación de Instagram con un gesto afectuoso y el mensaje compartido por Gabriela: “Amor es la respuesta”. La imagen impulsó aún más los rumores sobre una posible relación sentimental, ya que, tras varios coqueteos e interacciones públicas, muchas personas han empezado a dar por sentada una cercanía que iría más allá de lo profesional.

TE RECOMENDAMOS

CHAMANISMO ANDINO Y AÑO NUEVO ANCESTRAL: RITUALES Y COSMOVISIÓN JUNTO A LOURDES GÓMEZ | ASTROMOOD

PUEDES VER: Fans lloran de la emoción al ver a Gabriela Villanueva, imitadora peruana de Michael Jackson, en concierto en vivo

lr.pe

Uno de los comentarios que más llamó la atención en la publicación fue la del jurado Jely Reátegui. La actriz no dudó en dejar un mensaje acompañado de corazones rojos, gesto que para muchas personas significó una clara muestra de aprobación y respaldo a la presunta relación entre ambas artistas.

Aunque ninguna de las imitadoras ha confirmado una relación sentimental, los cibernautas no tardaron en pronunciarse. “Mi shipp favorito se hizo canon”, “Era más que obvio por la forma en que se miraban, que viva el amor”, “Ya estaba confirmado, solo faltaba la confirmación” y “Las más lindas” fueron algunos de los comentarios que dejaron en Instagram.

PUEDES VER: Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, alzó la copa en la final de 'Yo soy' y se llevó S/ 20.000 de premio

lr.pe

La consagración de la imitadora de Michael Jackson en la gran final de 'Yo Soy'

Cabe recordar que Gabriela decidió interpretar la icónica canción ‘Billie Jean’ en la gran final de ‘Yo soy’. Su destacada actuación le valió los aplausos y la algarabía del público y del jurado, quienes finalmente le otorgaron su voto en la definición.

Tras escuchar su nombre como la flamante campeona de ‘Yo soy’, agradeció al público por el apoyo que recibió durante su participación: “Gracias por creer en mí y apreciar mi talento. No esperaba tanto cariño, apoyo ni reconocimiento. Yo vengo desde muy lejos para ver qué pasaba”, dijo

Notas relacionadas
Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado: "¡Las guerreras del k-pop van a salvar al mundo!"

Las HUNTR/X peruanas llegan a 'Yo soy' y dejan en shock al jurado: "¡Las guerreras del k-pop van a salvar al mundo!"

LEER MÁS
Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson en ‘Yo soy’, confiesa qué hará con los S/20.000 que ganó como premio: “Seguir en la música”

LEER MÁS
¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

¿Quién es Gabriela Villanueva, la imitadora de Michael Jackson que ganó 'Yo soy' 2025 tras duras críticas en redes?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

LEER MÁS
Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

Exchica reality Liliana Castro Mannarelli se luce muy enamorada de recordada actriz de ‘Al fondo hay sitio’ en restaurante: “A tu lado”

LEER MÁS
Hermana de Luciana Fuster revela que padece delicada enfermedad y cómo la modelo la apoya: “Le agradezco por siempre”

Hermana de Luciana Fuster revela que padece delicada enfermedad y cómo la modelo la apoya: “Le agradezco por siempre”

LEER MÁS
Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

Comparten audio de Christian Cueva amenazando a 'la Mackyna' por hablar del polémico Yape a Pamela Franco: "¿Cuál es tu problema?"

LEER MÁS
Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

Alejandro Sanz admite relación con fan de 18 años cuando él tenía 49: "Deseo que encuentres pronto tu camino y felicidad"

LEER MÁS
Año Nuevo 2026 en Lima: fiestas y conciertos confirmados con precios y entradas

Año Nuevo 2026 en Lima: fiestas y conciertos confirmados con precios y entradas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Libertad: delincuentes prenden fuego a negocio de padres de subprefecto en Virú

¿Cuánto falta para Año Nuevo 2026 EN VIVO? Sigue la cuenta regresiva en el mundo: ¡Dubai festeja con un increíble espectáculo acuático y de luces!

Oleaje anómalo en Año Nuevo: estas son las playas que se verán afectadas en los primeros días del 2026, según la Marina de Guerra

Espectáculos

Leslie Shaw comparte el especial detalle de bienvenida que preparó a su novio 'El Prefe': "Para mi amor"

Dennys Quevedo, director de Zafiro Sensual, será homenajeado en El Huaralino: fecha y hora del concierto

¿Quién es Malory Vargas, la actriz y novia de la exchica reality Liliana Castro Mannarelli y cuál es su diferencia de edad?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tachas contra los partidos políticos EN VIVO: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga podrían quedar fuera de las Elecciones 2026

ONPE repartirá S/80 millones entre 38 partidos para franja electoral

Primero La Gente de Marisol Pérez Tello a un paso de quedar fuera de carrera para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025