Magaly bajó de la nube a 'Doña Martha' luego de mencionar detalles de la carrera de su hija. Foto: Composición LR

Magaly Medina no tuvo piedad con la mamá de Milett Figueroa. Luego de escuchar las declaraciones que Martha Valcárcel hizo en América Hoy, la conductora desinfló la versión de que su hija tendría una sólida carrera en el extranjero como actriz.

Lejos de aplaudir y validar las palabras de ‘Doña Marthita’, la urraca se fue con todo y dejó en claro que Milett no tiene la trayectoria que su madre pretender vender. Según Medina, sus supuestos protagónicos no pasan de ser “apariciones” sin mayor trascendencia.

Magaly le responde con todo a la mamá de Milett

Durante la última emisión de Magaly TV La Firme, la conductora cuestionó con ironía la forma en que Marthita describió a Milett Figueroa, señalando que en una realidad paralela donde su hija es la máxima estrella.

“No vamos a pelear con una señora que cree que su hija es la gran maravilla del universo, pero no es así, pues. Milett no ha tenido una carrera que uno diga: ¡Caray, la protagonista de tal, la que trabajó con tal! O sea, hay que ser un poco más aterrizadas”, comentó.

También se refirió a la lista de logros internacionales que la madre de la popular ‘Milechi’ enumeró en vivo, indicando que, de existir, sus apariciones fueron tan intrascendentes que pasaron desapercibidas.

“Dice que ha trabajado en Nueva York, en ‘The Lucky Guy’. Yo ni enterada de que había hecho esa película en Los Ángeles. Creo que también en España hizo una película, pero de un papelito que es intrascendente a la hora en que pasa la película, de dos segundos de actuación”, agregó la urraca.

Doña Marthita presume trayectoria de Milett Figueroa

En el set de América Hoy, Martha Valcárcel no dudó en sacar las garras para defender a su hija. Aseguró que Milett lleva casi 15 años en el medio artístico y que ha trabajado en Perú, Estados Unidos y España, sumando hasta siete películas en lo que va de su carrera.

“Milett trabaja en Perú, en Estados Unidos, en Madrid, en Los Ángeles, en Nueva York, donde ha trabajado casi 15 años. Ha hecho 7 películas, mi amor. La última película fue en Madrid y en Los Ángeles, California. Ha hecho ‘The Lucky Guy’ en Nueva York”, mencionó.

En su afán de presumir los logros de Milett, Doña Marthita incluso recordó que Mario Vargas Llosa felicitó personalmente a su hija tras su aparición en la adaptación de Pantaleón y las visitadoras. Según ella, el Premio Nobel la invitó a cenar, pero prefirió no hacerlo público para evitar rumores malintencionados.

“Vino Vargas Llosa, que alma bendita, que está en el cielo, a felicitarla personalmente y la invitó a una cena, pero no se publicó porque, si no, dicen: ‘ah, era su amante’”, señaló.

Para Magaly no pasó desapercibido dicho comentario y remató señalando que no había necesidad de exagerar con justificaciones, porque cualquier actriz se sentiría orgullosa de un reconocimiento de esa talla. “¿Qué se le puede decir a la señora? Ella vive en su nube”, finalizó.