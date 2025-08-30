En medio de una nueva controversia mediática, Verónica González, la mujer venezolana conocida públicamente como la 'prima' de Josimar, ha generado gran sorpresa tras asegurar que el salsero peruano es el padre del hijo que está esperando. El artista, cuyo nombre completo es Josimar Fidel Farfán, rechazó categóricamente las declaraciones, afirmó que jamás tuvo una relación íntima con ella y advirtió con tomar medidas legales si persisten las acusaciones.

La disputa tomó fuerza tras la aparición de González en programas de televisión como 'América hoy' y en entrevistas para medios como Trome, donde defendió su versión de los hechos y arremetió contra Josimar por negar la supuesta relación.

Verónica González revela que Josimar le pidió tener un hijo

Según lo declarado por Verónica González, la relación con Josimar no solo fue real, sino que habría ocurrido en España, donde supuestamente compartieron más que un vínculo afectivo. Durante su entrevista con Trome, la venezolana fue clara al afirmar que el propio Josimar le habría pedido tener un hijo: “Sí, él me pidió tener un hijo”, expresó sin titubeos.

El anuncio de su embarazo lo hizo público a través de sus redes sociales, y poco después decidió dar su versión ante los medios. En 'América hoy', aseguró: “Sí, estoy embarazada. Correcto, pero no quiero hablar de eso porque ya sabemos de quién es el niño”, haciendo referencia directa a Josimar como el progenitor. Además, en entrevista para Trome sostuvo que no le teme a una prueba de ADN si el cantante así lo solicita: “El que no la debe, no la teme”, declaró, aunque recalcó que cualquier decisión al respecto tendría que tratarla directamente con él.

González, quien ha sido señalada como "la prima de Josimar" por el mismo artista, negó ese vínculo familiar y denunció que el cantante ha intentado desacreditarla públicamente. En sus propias palabras, acusó al salsero de falta de carácter: “Es poco hombre, todo lo que sale de su boca es mentira”, aseguró, haciendo referencia a versiones pasadas en las que el salsero afirmó que ella era pareja de un primo suyo.

PUEDES VER: Josimar sorprende al regalarle lujosa camioneta a María Fe Saldaña tras la polémica por supuesta infidelidad

Josimar descarta ser el padre del hijo que espera Verónica González

En respuesta a estas declaraciones, Josimar emitió un contundente pronunciamiento a través de sus redes sociales, negando rotundamente cualquier tipo de relación íntima con Verónica González. “Jamás y nunca toqué a la señora o tuve intimidad con ella”, sentenció el intérprete de salsa, asegurando que estas afirmaciones afectan directamente su vida familiar.

El artista también expresó su preocupación por el impacto mediático que la polémica ha generado en su entorno más cercano, especialmente considerando su situación con María Fe Saldaña, con quien mantiene una relación. Josimar advirtió que, de continuar con estas declaraciones, podría iniciar acciones legales contra González por difamación agravada, delito que podría acarrear hasta pena de cárcel.

“Tengo familia y eso no solo me hace daño a mí, sino a toda mi familia. Lo que está haciendo se llama difamación agravada y eso tiene pena de cárcel”, escribió el salsero en sus historias de Instagram, dejando claro que no permitirá más insinuaciones sin pruebas.