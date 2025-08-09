HOYSuscripcion LR Focus

'Prima' de Jossimar afirma existencia de audios privados que confirmarían infidelidad: "¿Cómo se le ocurre inventar?"

Verónica Gonzáles, la 'prima' de Josimar, le respondió al salsero mostrando conversaciones comprometedoras, luego de que él negara su existencia y asegurara que los audios podrían haber sido creados por IA.

Josimar afirmó que los audios que se expongan estarían creados por IA. Foto: composición LR/difusión
Verónica Gonzáles, la mujer con la que fue captado de la mano en España y presentada como su 'prima', aseguró tener en su poder audios privados que demostrarían que el cantante miente sobre su vínculo con ella. “¿Cómo se le ocurre inventar Josimar que si tenemos audios son de la IA?”, cuestionó la venezolana en un mensaje enviado a Instarándula, el portal de espectáculos de Samuel Suárez.

La declaración surge luego de que Josimar negara públicamente cualquier tipo de conversación comprometedora con Verónica Gonzáles, incluso sugiriendo que cualquier audio que ella presente habría sido creado con Inteligencia Artificial. Sin embargo, Samuel Suárez advirtió que las grabaciones tienen fluidez y coherencia y confesó que su contenido es tan delicado que involucra a personas cercanas al salsero, incluida María Fe Saldaña, madre de sus hijos.

PUEDES VER: Jorge Benavides envía carta notarial a América TV por entrevista de Dayanita en programa de Ernesto Pimentel: 'Hay un contrato vigente'

lr.pe

'Prima' de Jossimar envía audios privados con el cantante a instarándula

Samuel Suárez confirmó que Verónica Gonzáles había enviado audios comprometedores con el 'Rey de la salsa perucha'. Esto se dio después de que el cantante afirmara que no conocía a la joven más allá de un par de horas y que fue su primo quien se la presentó.

En los audios, según Samuel Suárez, se evidenciaría que Josimar sí mantenía contacto con la joven venezolana. Aunque decidió no publicar el material completo por razones éticas, el periodista compartió un extracto en el que la venezolana desmiente la versión del artista.

“¿Cómo se le ocurre inventar Josimar que si tenemos audios son de la IA? Explícame de dónde saqué yo tu número, es imposible que yo pueda tenerlo. Él me envió los captures que tenía contigo para yo estar prevenida a todo lo que iba a pasar y seguir con la mentira”, manifestó Verónica.

PUEDES VER: Brian Rullan comparte mensajes que serían indirectas a Laura Spoya tras separación: 'Se qué mi presencia hará falta'

lr.pe

Josimar responde a ampay con su ‘prima’ y afirma que los audios fueron creados con IA

En medio de la controversia, Josimar salió al frente para defender su imagen. El salsero negó haber sostenido conversaciones con Verónica Gonzáles y aseguró que cualquier archivo de audio que pueda presentarse fue creado por IA.

“Yo con esa chica solo he hablado un par de horas porque mi primo me la presentó y punto. Ahora está pidiendo dinero por chantajearme. No tengo ninguna conversación con ella ni por WhatsApp. Puede ser una IA”, afirmó el intérprete de 'La protagonista'.

El artista incluso insinuó que todo podría tratarse de un plan armado para perjudicarlo: “Desde el primer momento que nos llevó a esa discoteca fue de mala muerte. Se puso a bailarme y discutir con mi primo para que yo la tomara de la mano. No va a jugar conmigo”.

Asimismo, el salsero aseguró que la joven busca hacerse conocida y ganar seguidores en redes sociales a costa de su nombre: “Si quiere hacer todas esas cosas y quiere tener más seguidores, ahora empezó a pedir dinero. Yo tengo fotos de ella con mi primo, pero por no perjudicarlo, no las publico”.

