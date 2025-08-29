HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

María Fe Saldaña deja inesperado mensaje poco antes de conocerse que la 'prima' de Josimar estaría embarazada del cantante

María Fe Saldaña dejó en shock al compartir una frase polémica en redes sociales antes de que Verónica González, vinculada sentimentalmente a Josimar, revelara en televisión que espera un hijo del salsero peruano.

María Fe Saldaña y Josimar se lucieron juntos hace poco. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
María Fe Saldaña y Josimar se lucieron juntos hace poco. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Horas antes de que estallara un nuevo escándalo en la vida del cantante Josimar Fidel, su actual pareja, María Fe Saldaña, causó revuelo en redes sociales con un mensaje irónico que ahora cobraría sentido. La publicación se dio horas antes de que Verónica González, conocida como la 'prima' de Josimar, dejará entrever que estaría embarazada del intérprete, públicamente en el programa 'América hoy' y mediante sus historias de Instagram.

'Prima' de Josimar confirma embarazo.

'Prima' de Josimar confirma embarazo.

Este anuncio marcó un nuevo capítulo en la agitada relación entre Josimar y Saldaña, quienes han atravesado diversas crisis por presuntas infidelidades del cantante. El contexto ha despertado el interés de los seguidores del artista, quienes no tardaron en atar cabos entre el mensaje de María Fe y la noticia del embarazo.

PUEDES VER: Josimar sorprende al regalarle lujosa camioneta a María Fe Saldaña tras la polémica por supuesta infidelidad

El enigmático mensaje de María Fe Saldaña antes de conocer embarazo de 'prima' de Josimar

Horas antes de que Verónica González confirmara su embarazo en televisión nacional, María Fe Saldaña publicó en sus historias de Instagram una frase que generó controversia. "Virgen María, tú que concebiste sin pecar, déjame pecar sin concebir", posteó en sus redes sociales.

María Fe Saldaña contra prima de Josimar.

María Fe Saldaña contra prima de Josimar.

Aunque la joven no dio mayores explicaciones, sus palabras circularon ampliamente entre los seguidores del intérprete de 'El aventurero' y sus propios internautas. Muchos interpretaron la frase como una indirecta relacionada con la situación de su pareja, sobre todo considerando el historial sentimental del cantante y los constantes rumores de infidelidad.

La frase, cargada de ironía y resignación, fue compartida el mismo día en que Josimar le obsequió un costoso automóvil a María Fe Saldaña, aparentemente como gesto de reconciliación. Este detalle no pasó desapercibido para los seguidores del artista, quienes ya especulaban sobre posibles tensiones dentro de la pareja.

La noticia del embarazo fue confirmada por Verónica González durante una entrevista en 'América hoy', donde mostró la prueba positiva y dejó entrever que el bebé es de Josimar. Aunque inicialmente se pensó que la prueba podría ser de otra persona, fue ella misma quien despejó dudas al afirmar que, pese a su estado, no ha mantenido contacto con el cantante tras la noticia.

