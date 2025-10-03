HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Flavia López, candidata peruana del Miss Grand International 2025, sufre inesperado percance en pasarela y su reacción se vuelve viral

La representante peruana protagonizó enfrentó un percance en plena competencia del Miss Grand International, pero su elegancia y valentía conquistaron a las redes sociales, donde fue elogiada por su reacción.

Flavia López, es una modelo de 20 años, quien representa al Perú en el Miss Grand International 2025. Foto: composición LR/difusión
Flavia López, es una modelo de 20 años, quien representa al Perú en el Miss Grand International 2025. Foto: composición LR/difusión

Flavia López, representante peruana en el Miss Grand International 2025, viene destacando por su elegancia y seguridad en cada presentación. Durante la gala de talentos realizada el 3 de octubre, la joven modelo de 20 años desfiló en traje de noche junto con las demás candidatas, demostrando su preparación y actitud en el escenario previas a la final programado para el 18 de octubre en Filipinas.

Sin embargo, un inesperado tropiezo en plena pasarela puso a prueba su actitud y profesionalismo en el escenario. Flavia López no se dejó vencer por el percance y continuó con una sonrisa hasta culminar su participación, lo que le valió elogios en redes sociales luego de que el video fuera compartido en TikTok por la organización. Su reacción generó aún más apoyo del público, en medio de la reciente polémica que protagonizó con la Miss Grand Ecuador, Samantha Quenedit, sobre el origen del chocolate.

Flavia López se tropieza en pasarela del Miss Grand International 2025 y usuarios reaccionan

Flavia López, modelo e influencer que representa al Perú en el Miss Grand International 2025, lució un vestido rosado con vuelo, adornado con incrustaciones y un collar brillante que realzó su elegancia. Durante su turno en la pasarela, la joven sufrió un pequeño tropiezo con su traje y estuvo a punto de caer, aunque el incidente no pasó de un susto. Más tarde, en la gala de talentos, presentó un número de marinera, pero no logró ingresar al top 15, donde destacaron representantes de Ecuador y México.

A pesar del percance, la reacción valiente y segura de Flavia López fue reconocida en redes sociales, donde el video de su pasarela se volvió viral. Los internautas aplaudieron su actitud con comentarios como: “Perú brilla con tropiezo y todo”, “Un tropiezo lo tiene cualquiera, pero hay que saber levantarse” y “El tropiezo de la suerte”.

¿Quién es Flavia López, candidata peruana del Miss Grand Internarional 2025

Flavia López, actual Miss Perú, fue coronada entre 39 participantes representando a Huacho. Nacida en Trujillo, la modelo de 20 años ha destacado en el mundo de la moda desde muy joven, llegando incluso a representar al país en el certamen Teen Universo 2020 en España. Su elegancia y presencia en el escenario la han consolidado como una de las figuras más prometedoras del modelaje peruano.

Más allá de su trayectoria profesional, Flavia también ha ganado notoriedad en la farándula local. En 2024 fue vinculada con el chico reality Patricio Parodi, tras ser vistos juntos en varios eventos sociales, poco después de la ruptura de él con Luciana Fuster. Sin embargo, ambos aclararon que solo forman parte del mismo grupo de amigos y que su relación no va más allá de la amistad, desmintiendo así los rumores de un romance.

