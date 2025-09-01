HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Espectáculos

Flavia López es coronada Miss Grand Perú 2025 y llevará la banda nacional a Tailandia

La modelo Flavia López, tendrá la responsabilidad de llevar la banda nacional en el certamen internacional, que se desarrollará en octubre en Tailandia.

La modelo representará al Perú en el certamen de belleza.
La modelo representará al Perú en el certamen de belleza.

Llegó la gran noche de la belleza peruana. Este domingo, en el imponente Teatro Segura, Flavia López, representante de Lima Centro, fue coronada como Miss Grand Perú 2025, sucediendo en el reinado a Arlette Rujel. Con este triunfo, la joven modelo asume la misión de portar la banda nacional en el certamen internacional que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Tailandia.

La velada comenzó con la imponente presentación de las 17 candidatas, quienes desfilaron en pasarela frente a un jurado presidido por Jessica Newton, directora del Miss Perú, e integrado por destacadas exreinas del Miss Grand Perú: Maricielo Gamarra (2020), Andrea Moberg (2018), Janet Leyva (2017) y la soberana saliente, Arlette Rujel.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Quiés en Flavia López, la amiga de Patricio Parodi que es favorita a quedarse con la corona del Miss Perú 2025?

lr.pe

Orgullo nacional: Flavia López logra el título de Miss Grand Perú 2025

En la ceremonia preliminar del miércoles, Flavia López arrasó al llevarse tres reconocimientos especiales: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano. En la gala final volvió a brillar con la misma imponencia, sobresaliendo desde el primer momento y logrando destacar en cada ronda frente a las otras 17 candidatas.

Flavia López viajará a Tailandia como Miss Grand 2025

Flavia López viajará a Tailandia como Miss Grand 2025

Cada una de las finalistas transmitió un mensaje cargado de inspiración en torno a la paz. Mariana Zabarain destacó que este valor esencial no es un ideal abstracto, sino una elección diaria que solo puede sostenerse en la justicia y el respeto. Por su parte, Zuliet Seminario ofreció una mirada esperanzadora, invitando a sembrar luz en medio de la violencia que golpea a tantas naciones.

Con esta victoria, Flavia se convirtió en la décima peruana en alzarse con la corona de Miss Grand Perú, consolidando así la tradición de reinas de belleza que han marcado historia en el país. Ahora, tendrá el desafío de representar al Perú en noviembre en el certamen internacional de Tailandia, con la esperanza de sumar una tercera corona a la cuenta nacional, tras los triunfos de Luciana Fuster en 2023 y María José Lora en 2017.

Notas relacionadas
Candidata al Miss Grand Perú pasa bochornoso momento con sus compañeras tras confesar que reprobó inglés tres veces: "Me estresé"

Candidata al Miss Grand Perú pasa bochornoso momento con sus compañeras tras confesar que reprobó inglés tres veces: "Me estresé"

LEER MÁS
Luciana Fuster ‘llora’ tras impactante regalo de su novio Juan Morelli y ella lo expone: “¿Por qué eres así?”

Luciana Fuster ‘llora’ tras impactante regalo de su novio Juan Morelli y ella lo expone: “¿Por qué eres así?”

LEER MÁS
Jessica Newton impacta al revelar la fuerte suma que gastó en Luciana Fuster como Miss Grand: "No recibimos ningún dinero"

Jessica Newton impacta al revelar la fuerte suma que gastó en Luciana Fuster como Miss Grand: "No recibimos ningún dinero"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

‘El valor de la verdad’ EN VIVO: preguntas EN DIRECTO a Milena Zárate sobre su hermana Greissy Ortega

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

Piero Arenas se habría escondido en el baño tras llegada de Christian Cueva al cumpleaños de Pamela López, afirma Lucía Oxenford

LEER MÁS
Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

Milena Zárate revela conversaciones privadas con Yordy Reyna tras terminar su romance con Edwin Sierra: "Él me escribió"

LEER MÁS
Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

Christian Cueva sorprende al regresar a Perú tras fuertes conflictos con Pamela López y advierte: "Vengo a ver a mis hijos"

LEER MÁS
'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

'Cri Cri' se quiebra al confesar que Jefferson Farfán no cree en su inocencia tras salir libre: "Es muy doloroso"

LEER MÁS
Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

Beto Ortiz pasa tenso momento con Milena Zárate por defender a Jonathan Maicelo: "Le tengo un amor particular"

LEER MÁS
Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

Greisy Ortega lanza fuerte mensaje tras revelaciones de Milena Zarate en “EVLDV”: "Mitómana y payasa"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Espectáculos

"¡Gracias, te amo… Perú!": Green Day hizo vibrar Lima en una noche llena de punk y nostalgia

Aldo Miyashiro impacta al revelar que formalizó su relación con Gia Rosalino ante los padres de la actriz: "Decidimos ir para adelante"

Youna dedica emotiva despedida a su hija con Samahara Lobatón antes de separarse en Estados Unidos: “Seguir luchando por ti"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota