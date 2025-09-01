Llegó la gran noche de la belleza peruana. Este domingo, en el imponente Teatro Segura, Flavia López, representante de Lima Centro, fue coronada como Miss Grand Perú 2025, sucediendo en el reinado a Arlette Rujel. Con este triunfo, la joven modelo asume la misión de portar la banda nacional en el certamen internacional que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre en Tailandia.

La velada comenzó con la imponente presentación de las 17 candidatas, quienes desfilaron en pasarela frente a un jurado presidido por Jessica Newton, directora del Miss Perú, e integrado por destacadas exreinas del Miss Grand Perú: Maricielo Gamarra (2020), Andrea Moberg (2018), Janet Leyva (2017) y la soberana saliente, Arlette Rujel.

Orgullo nacional: Flavia López logra el título de Miss Grand Perú 2025

En la ceremonia preliminar del miércoles, Flavia López arrasó al llevarse tres reconocimientos especiales: Grand Silueta, Grand Sonrisa y el Reto Crowned by Vizzano. En la gala final volvió a brillar con la misma imponencia, sobresaliendo desde el primer momento y logrando destacar en cada ronda frente a las otras 17 candidatas.

Flavia López viajará a Tailandia como Miss Grand 2025

Cada una de las finalistas transmitió un mensaje cargado de inspiración en torno a la paz. Mariana Zabarain destacó que este valor esencial no es un ideal abstracto, sino una elección diaria que solo puede sostenerse en la justicia y el respeto. Por su parte, Zuliet Seminario ofreció una mirada esperanzadora, invitando a sembrar luz en medio de la violencia que golpea a tantas naciones.

Con esta victoria, Flavia se convirtió en la décima peruana en alzarse con la corona de Miss Grand Perú, consolidando así la tradición de reinas de belleza que han marcado historia en el país. Ahora, tendrá el desafío de representar al Perú en noviembre en el certamen internacional de Tailandia, con la esperanza de sumar una tercera corona a la cuenta nacional, tras los triunfos de Luciana Fuster en 2023 y María José Lora en 2017.

