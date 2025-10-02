Todo sucedió en plena transmisión de 'Magaly TV, la firme', cuando Magaly Medina criticaba a Phillip Butters | Foto: composición LR/ATV

Magaly Medina protagonizó un tenso momento en la última edición de 'Magaly TV, la firme', cuando interrumpió abruptamente la transmisión en vivo para llamar la atención a su equipo de producción. La conductora no toleró que la interrumpieran mientras exponía duras críticas contra Phillip Butters, a quien cuestionó por haber admitido públicamente que portó armas de fuego sin licencia, acusándolo de actuar como si estuviera por encima de la ley, pese a querer postular a la presidencia del Perú.

Durante el intercambio, Magaly dirigió una fulminante mirada hacia el staff detrás de cámaras y detuvo su discurso sin titubeos. Visiblemente molesta, lanzó una frase que dejó en evidencia su incomodidad: "O hablas tú, o hablo yo".

Magaly Medina arremete contra su equipo en vivo

La incomodidad de Magaly Medina no quedó en una simple frase. Tras ser interrumpida por su equipo en 'Magaly TV, la firme' mientras comentaba el caso de Phillip Butters, la conductora lanzó un contundente reclamo que dejó en evidencia su molestia y reafirmó su estilo frontal. "O hablas tú, o hablo yo. Así son las cosas en el programa. Ya todo el mundo sabe que cuando hablo, hablo sola acá", expresó con firmeza, dirigiéndose directamente hacia el equipo detrás de cámaras.

Lejos de suavizar el momento, la periodista continuó con una declaración que marcó la pauta de cómo se maneja su espacio televisivo en ATV. "No tengo payasos a mis costados, coanimadores. No tengo nada, no tengo diez personas. Acá al costado hay así, acá no. Acá solo soy yo", agregó.

La 'Urraca' dejó claro que no tolera interrupciones durante su conducción y que, si el orden no se respeta, está dispuesta a abandonar el set. "Si ustedes me interrumpen y se ponen a hablar a la misma vez que yo, este es un discurso donde yo me podría ir fácilmente ahorita. Mejor me voy a mi casa y pasen ustedes", sentenció firmemente.