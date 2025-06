Flavia López: la modelo que fue ampayada con Patricio Parodi y ahora busca la corona del Miss Perú 2025

La preliminar del Miss Perú 2025 se llevará a cabo este viernes 13 de junio en el Centro de Convenciones Cusco, donde 39 candidatas inician su camino hacia la gran noche de la coronación de Tatiana Calmell. Este evento marcará el inicio de una competencia que promete emociones fuertes y definirá quiénes serán las favoritas para alzarse con la corona. Una de las participantes que ya se perfila como una de las principales favoritas es Flavia López, Miss Huanchaco, quien, hasta el momento, ha cautivado a los fans y missólogos internacionales con su elegancia y presencia.

Flavia, originaria de Trujillo, se ha destacado entre las nueve retadoras de la edición. Su participación ha generado gran expectativa, no solo por su desempeño en pasarelas, sino por la personalidad y preparación que ha mostrado a lo largo de su camino. En esta etapa preliminar, las candidatas serán evaluadas por un jurado, que tendrá la oportunidad de valorar sus habilidades y desempeño, lo que podría influir en su clasificación para la gran final.

¿Quién es Flavia López, la Miss Huanchaco que fue ampayada con Patricio Parodi?

Flavia López es una modelo peruana nacida en Trujillo y ha destacado en el mundo de la moda desde joven. Con tan solo 20 años, ya ha demostrado su talento y pasión en diversas pasarelas internacionales. Uno de sus logros más importantes fue su participación en el certamen Teen Universo 2020, realizado en España, donde representó a Perú. Su presencia en el escenario y su elegancia han cautivado al público, consolidándola como una figura prometedora en el modelaje.

Flavia López es Miss Huanchaco. Foto: Instagram

Además de su carrera en el modelaje, Flavia ha ganado notoriedad en la farándula local. En 2024, fue vista en varias ocasiones junto a Patricio Parodi, conocido chico reality, lo que desató rumores en los medios. Ambos fueron captados en agosto de ese año en una fiesta organizada en el evento Cochinola en Lurín, poco después de que Parodi terminara su relación con Luciana Fuster, quien es Miss Grand International. Estos encuentros sociales no pasaron desapercibidos, pero la joven modelo y el chico reality han aclarado que su relación es puramente amistosa.

A pesar de las especulaciones, Flavia y Patricio han mantenido que son parte de un mismo grupo de amigos y que sus reuniones sociales no son más que simples encuentros entre conocidos. Parodi, en particular, ha asegurado que su vínculo con modelo trujillana no tiene un trasfondo romántico, desmintiendo cualquier rumor de una relación más allá de la amistad.

Todas las candidatas Miss Perú 2025