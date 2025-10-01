La primera temporada de 'Los Tinelli', con Milett Figueroa, se grabó en Punta del Este. | Foto: composición LR/Instagram/Prime Video

La primera temporada de 'Los Tinelli', con Milett Figueroa, se grabó en Punta del Este. | Foto: composición LR/Instagram/Prime Video

Tras la polémica por la anunciada ruptura entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, se confirmó que la mediática pareja no solo sigue unida, sino que también llegará al Perú para grabar la segunda temporada de 'Los Tinelli', reality show producido por Amazon Prime Video. El anuncio fue hecho por doña Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana, quien reveló públicamente la fecha exacta del esperado arribo durante su participación en vivo en 'América hoy'.

La noticia llega luego de que el conductor argentino declarara en su país que su relación con Milett había terminado, lo que generó revuelo en medios y redes. Sin embargo, la actriz desmintió una separación definitiva y aclaró: "Como toda pareja, se tiene discusiones, aunque no me molestó nada", declaró en los Premios Martín Fierro.

Milett Figueroa y Los Tinelli llegan a Perú para grabar reality

En declaraciones para 'América hoy', doña Martha Valcárcel confirmó que Milett Figueroa, Marcelo Tinelli y su familia aterrizarán en Lima este mes: "Están llegando el 8 de octubre acá. Toda la familia (Tinelli) ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo quedaste?", declaró al programa. La producción de la segunda temporada del reality, al igual que la primera, estará a cargo de Prime Video.

Esta será la segunda visita de Tinelli al país en lo que va del año. En marzo, el conductor argentino llegó a Lima para grabar una publicidad y reencontrarse con Milett tras semanas de distancia. En aquella ocasión, compartió en redes sociales su entusiasmo por la gastronomía peruana y se reunió con figuras locales como Gisela Valcárcel y su hija Ethel Pozo. Ahora, su regreso tiene un enfoque más íntimo y televisivo, con cámaras que seguirán su día a día junto a Milett.

Madre de Milett Figueroa estará en segunda temporada de 'Los Tinelli'

La segunda temporada de 'Los Tinelli' contará con una incorporación especial: doña Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa. La noticia fue confirmada por ella misma en vivo durante el programa 'América hoy', donde sorprendió con una revelación directa: "Ahora sí puedo dar la primicia: mamá de Milett en la segunda temporada del reality 'Los Tinelli', contratada por Amazon, la productora más grande". Su participación marca un giro en el enfoque del programa, que la incluirá por primera vez en pantalla.

El reality de Prime Video, en su nueva entrega, también contará con la presencia de las hijas del conductor, entre ellas Cande, quien supuestamente se había burlado de la modelo peruana cuando su padre anunció la separación. Respecto a esto último, doña Martha aseguró que la argentina no se mofó de Milett, sino que había hecho una broma.