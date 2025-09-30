Gustavo Salcedo no se esconde y habló en exclusiva para 'Amor y fuego' sobre la brutal golpiza que le propinó a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla, en San Isidro. El empresario peruano aprovechó las cámaras del programa de espectáculos para asegurar que "me da risa" la denuncia interpuesta por el hombre de televisión, además de sorprender al señalar que era él quien esperaba unas disculpas por parte de Rodríguez. "Qué respete los códigos entre hombres", expresó visiblemente molesto.

En la denuncia presentada por Christian Rodríguez, él refirió que las amenazas y actos violentos en su contra no vienen de ahora, sino desde hace varios años. El productor relató un episodio de violencia en Miraflores, además de otros episodios impactantes, sin embargo, el aún esposo de Maju deslindó cualquier responsabilidad en aquellos actos. "Lo de marzo (la agresión) no es verdad. He tratado de hablar con esta persona, cerrar el tema, la situación se salió de control. No voy a dar más detalles", sentenció.

Gustavo Salcedo habla sobre la denuncia por agresión presentada por Christian Rodríguez

Luego de que Christian Rodríguez denunciara públicamente y ante las autoridades que Gustavo Salcedo fue la persona que lo agredió salvajemente a las afueras de un estudio jurídico, el deportista nacional dio la cara. Según contó, la situación "se salió de control" y pidió las disculpas del caso a los involucrados.

"Es una denuncia que me da risa, no tengo por qué esconderme de nadie, no tengo por qué correrme. No lo minimizo, pido las disculpas, yo merecía una disculpa", indicó, dejando en claro que, en todo momento, esperó una disculpa por parte de Christian Rodríguez, productor que fue vinculado sentimentalmente a Maju Mantilla.

Además, expresó que está en contra de la violencia, sin embargo, intentó justificar sus acciones, las cuales ocurrieron el último viernes 26 de septiembre. "Yo no justifico la violencia, pedirle disculpas públicamente a esta persona. Cualquiera que estuviese en la posición que estuve le pudo haber pasado. No quiero que se creen historias de lo que fue, no lo comparto, no justifico la violencia", acotó Salcedo.

Gustavo Salcedo esperaba disculpas de productor Christian Rodríguez

En la conversación con las cámaras de 'Amor y fuego', Gustavo Salcedo recalcó que, en varias oportunidades previas, intentó hablar con el productor Christian Rodríguez, sin embargo, nunca consiguió su objetivo. Incluso, relató que, en alguna oportunidad, el exproductor de 'Arriba mi gente' huyó.

"Fue un acontecimiento puntual, esperaba una disculpa, este sujeto se corrió, no tengo por qué esconderme, estoy dando la cara pidiendo las disculpas del caso", puntualizó Salcedo.