Espectáculos

Gustavo Salcedo pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Estoy dando la cara"

"No quiero que mi vida sea una novela", manifestó Gustavo Salcedo. El aún esposo de Maju Mantilla rompe su silencio por primera vez en TV luego de brutal golpiza a Christian Rodríguez Portugal.

Gustavo Salcedo reaparece tras agredir a Christian Rodríguez Portugal. Foto: captura/Willax/Marcia Chahua/URPI–LR
Gustavo Salcedo reaparece tras agredir a Christian Rodríguez Portugal. Foto: captura/Willax/Marcia Chahua/URPI–LR

Gustavo Salcedo se pronunció tras agredir a Christian Rodríguez Portugal, a quien acusa de haber mantenido una relación con su aún esposa, Maju Mantilla. "Estoy dando aquí la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso", declaró ante las cámaras de 'Amor y fuego'. El caso estalló el viernes 26 de septiembre, cuando se reveló que Rodríguez había sido atacado brutalmente por un sujeto en San Isidro. Más tarde, el exproductor de Latina reconoció como su agresor al deportista.

El programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, 'Peluchín', adelantó las declaraciones de Salcedo durante el avance de su edición de este martes 30 de septiembre.

PUEDES VER: Gabriel Calvo lanza fuerte acusación contra Christian Rodríguez, exproductor de Maju Mantilla: "Sabes a qué me refiero"

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez Portugal

"Estoy dando aquí la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso. No quiero que mi vida sea una novela pública", declaró Gustavo Salcedo para 'Amor y fuego'.

