Gustavo Salcedo se pronunció tras agredir a Christian Rodríguez Portugal, a quien acusa de haber mantenido una relación con su aún esposa, Maju Mantilla. "Estoy dando aquí la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso", declaró ante las cámaras de 'Amor y fuego'. El caso estalló el viernes 26 de septiembre, cuando se reveló que Rodríguez había sido atacado brutalmente por un sujeto en San Isidro. Más tarde, el exproductor de Latina reconoció como su agresor al deportista.

El programa conducido por Gigi Mitre y Rodrigo González, 'Peluchín', adelantó las declaraciones de Salcedo durante el avance de su edición de este martes 30 de septiembre.

TE RECOMENDAMOS 🔮 Descubre QUIÉN FUISTE en OTRA VIDA con CARMEN BRICEÑO y JHAN SANDOVAL | AstroMood

Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, pide perdón tras agredir a Christian Rodríguez Portugal

Mira lo último de FULLMOOD De lunes a viernes a las 10:20 a.m. Ver ahora

"Estoy dando aquí la cara y pidiendo públicamente las disculpas del caso. No quiero que mi vida sea una novela pública", declaró Gustavo Salcedo para 'Amor y fuego'.