Gabriel Calvo se mostró a favor de Gustavo Salcedo luego de que este agrediera físicamente a Christian Rodríguez Portugal. | Foto: composición LR/Instagram/TikTok

Las opiniones en la farándula nacional en torno al caso que involucra a Maju Mantilla, su aún esposo Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez Portugal no cesan. En una entrevista transmitida por el programa 'Nadie se salva', el actor Gabriel Calvo lanzó una fuerte acusación contra el exproductor de Latina, causando un alboroto en el set del canal de streaming.

Calvo también dejó entrever que no temía alguna respuesta por parte del productor, mientras que el cantante Jhovan Tomasevich se mostró a favor de Salcedo luego de que este agrediera a Rodríguez en la vía pública. Sus declaraciones han generado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionan que apoye la violencia.

"Sabes a qué me refiero": Gabriel Calvo acusa al exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez Portugal

Durante una transmisión de 'Nadie se salva', Gabriel Calvo no se guardó nada. "Al productor del programa de Maju Mantilla, lo han golpeado, es verdad, pero tengo info de que ahora es aconsejador. Viene una chica y le dice: 'Oye, ten cuidado', te aconseja", declaró. Sus palabras provocaron una reacción inmediata entre los presentes en el set, quienes no dudaron en responder con ironía. "Esto cambió la historia. ¿A quién más ha aconsejado?", lanzó uno de ellos, insinuando que podría haber más casos similares al de la exMiss Mundo.

Ante ello, el actor peruano no dudó en dirigirse directamente hacia Christian Rodríguez Portugal: "Si me estás viendo, tú sabes a qué me refiero", agregó.

Usuarios en redes sociales rechazan comentarios de Jhovan Tomasevich

Otro famoso que apareció en la conversación fue Jhovan Tomasevich, quien sorprendió con sus declaraciones sobre las acciones de Gustavo Salcedo. "¿Dónde una persona interrumpe tu matrimonio, te deja en ridículo y te expone frente a todo el Perú, cómo quieres que reaccione? ¿Me vas a decir que no existe gente que aprovecha esos bajones emocionales para entrar a tallar ahí y decir: 'Uy, no te preocupes', y aprovechar esa situación?", manifestó.

Las palabras del cantante generaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios expresaron su rechazo absoluto. Muchos coincidieron en que no existe justificación alguna para la violencia, y cuestionaron el tono del programa. "Qué espacio para incitar la violencia", "Lo peor es querer normalizarla", "Jhovan, te me caíste" y "Nada justifica la agresión ni hacer el mal", se lee entre los comentarios más destacados en TikTok.